川習會無驚嚇也沒驚喜！AI投資疑慮升溫 經理人：市場短線恐震盪
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」，上周四在韓國圓滿落幕，市場普遍解讀談判結果趨於中性，沒有驚嚇也無驚喜，專家指出，市場對美國科技巨頭 AI 投資持續增加產生疑慮，在股市創下新高後，預估短線轉趨震盪，投資人宜保持審慎態度。
中國信託投信指出，上周新興亞洲資金流向並未沒有出現劇烈變化，新興亞洲整體呈現淨流入，外資買超最多區域為印度、南韓，分別為 7.6 億美元、4.2 億美元，買超印尼 3.3 億美元。賣超部分，台灣淨流出 1.9 億美元、泰國為 1.6 億美元，越南為 1 億美元。
股市漲跌方面，中國信託投信指出，上週亞股漲跌互見，南韓週漲 4.2% 漲幅最高，值得留意的是，南韓今年來漲幅已達 75.3%，居亞洲之冠。其次為台股週漲 2.5%，而其餘國家多為小幅下跌。其中，越南下跌 2.6% 跌幅較重，而越南今年整體漲幅達 29.65% 僅次於南韓。上週印尼、菲律賓、印度、泰國則分別下跌 0.3% 至 1.3% 不等。
整體市場觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，全球主要股市指數於 10 月底創下歷史新高，美國聯準會 10 月份貨幣政策會議調降聯邦利率一碼至 3.75 至 4%，符合市場預期，惟聯準會主席鮑爾暗示進一步降息並非已成定局，帶動美公債殖利率反彈至 4% 以上。
羅世明認為，聯準會 10 月份貨幣政策會後聲明雖偏向鷹派，但依據聯準會點陣圖，以及美國通膨持續降溫、新增就業疲弱等條件均支持美國聯準會維持貨幣寬鬆政策。
羅世明指出，依據過去統計數據，美國聯準會重啟降息循環有利於債券價格走高。另一方面，川習會結束，雖沒給市場帶來驚嚇，但也沒給市場帶來驚喜，加上市場對美科技巨頭 AI 投資資本支出持續增加產生疑慮，在股市創下新高後，短線市場或許轉為震盪，投資應保持審慎樂觀。若投資人擔憂市場波動大、不確定性攀升，可適度調整資產配置，例如，「被動式掩護性買權 ETF」可有效降低投資組合波動度並兼顧創造現金流之目的。
