鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-03 18:19

中鋼 (2002-TW) 今 (3) 日宣布，旗下五大核心產品包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲分別取得 UL Solution 及 The International EPD System 兩大認證平台之 EPD 認證聲明書，接軌國際綠色供應鏈及綠色轉型。

中鋼五大核心產品 取得兩大EPD平台認證聲明書。(圖：中鋼提供)

為迎合產品環境資訊揭露趨勢，中鋼於 2022 年完成 23 項鋼品「碳足跡」盤查報告書後，今年初展開第三類產品環境宣告 (Environmental Product Declarations, EPD) 認證之資料蒐集及環境足跡分析工作，逐步導入 EPD 制度系統。

中鋼表示，隨著全球環境保護意識日益提升，各國產製產品之「碳足跡」或相關環境資訊不僅成為客戶採購之重要指標之外，未來亦可能在國際貿易間成為非關稅貿易障礙。

EPD 是因應全球暖化、氣候異常等議題所延伸出的產品資訊揭露宣告制度，主要針對產品生命週期包括原料開採、製造、運輸、使用、棄置等階段，逐一精算出對於臭氧層、酸雨、優氧化、氣候變遷等項目的影響數值，且須經由第三方獨立公正單位驗證，讓下游採購者可選擇是否購買其產品。

中鋼自 2006 年起逐年執行溫室氣體盤查，依據 ISO 14067 標準建立產品碳足跡，並於 2022 年通過 BSI 驗證。為展現積極履行環境責任的行動，中鋼今年再根據 ISO 14025 標準，透過產品生命週期評估 (LCA) 方法，著手蒐集產品環境足跡資料及分析。

在認證產品方面，中鋼挑選廣泛應用於建築結構、基礎設施與綠建材領域之建築用鋼，包括鋼板、熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲，也選擇了應用於電動車馬達、家電與節能設備所需之電磁鋼捲，今年 10 月底分別接獲 UL Solution 及 The International EPD System 等二大認證平台通知所申請的五大核心產品皆取得 EPD 認證。

截至今年中鋼除已取得 14 張涵蓋平板與條線等主要產品之再生鋼材 UL 2809 認證外，近日再取得鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲之 EPD 認證，提供建築及馬達產業客戶具環境透明度與國際公信力的鋼材選擇，也協助下游業者在綠建築認證、公共工程標案或電動車供應鏈上提升競爭優勢。