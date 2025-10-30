鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-30 10:43

‌



台股今 (30) 日開高一度衝上 28527 點，但賣壓隨之出籠，而 3 檔最早發行的主動式台股 ETF，展現主動選股優勢，均在盤上表現，早盤全面上漲逾 1%，改寫歷史新高，其中，00981A 穩居主動式 ETF 股王寶座，並與另外 2 檔 ETF 拉開差距，股價領先近 1 元。

〈焦點股〉無懼大盤亂流 3檔主動式台股ETF展優勢全面創高。(鉅亨網資料照)

台股早盤上漲逾 230 點，最高來到 28527.68 點，但隨即翻黑，在平盤附近震盪。主動統一台股增長 (00981A-TW) 早盤勁揚 1.5%，最高觸及 15.55 元；主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 繼昨日大漲 2.49% 傲視群雄後，今天續漲 1.5%，盤中最高來到 14.6 元；主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 則上漲約 1%，最高來到 14.76 元。

‌



法人指出，台股高檔之際，有利主動選股操作創造績效，因為在多頭時期主動式台股 ETF 可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。不過，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素，仍可能導致短線波動，但中長期結構性成長題材仍未變。

主動群益台灣強棒 ETF 經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固，短線雖可能受國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。

操作上，建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦 AI 運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題，採分批布局、穩健操作，以參與第四季高檔震盪中延續的多頭行情。