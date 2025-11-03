search icon



毅嘉10月營收年增近一成創同期第三高 馬來西亞廠12月正式量產

鉅亨網記者吳承諦 台北


軟板廠毅嘉 (2401-TW)10 月營收受客戶穩定的需求推動，整體營運仍維持在今年的高檔，金額來到新台幣 9.4 億元，年增 9%，創同期第三高；而馬來西亞新廠已於 10 月落成啟用，主要瞄準光通訊及車用領域，將於 12 月量產。

cover image of news article
毅嘉10月營收9.4億元年增近一成創同期第三高 馬來西亞廠12月正式量產。(圖：shutterstock)

毅嘉 10 月營收 9.4 億元，月減 4.7%，年增 8.7%；累計前 10 月營收 90.65 億元、年增 15.05%；主要產品營收分別為「軟板整合元件」約新台幣 7.4 億元；「機構整合元件」約新台幣 2.06 億元。 


展望未來，毅嘉表示，馬來西亞居林一期已於 10 月落成啟用，新廠未來將聚焦在光通訊及車用領域產品的開發生產，預計 12 月可投入量產貢獻營運，而當前客戶的需求仍然穩健，毅嘉科技全年度的營運將可望在客戶需求的帶動下攀峰。

