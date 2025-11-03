營收速報 - 華孚(6235)10月營收5.95億元年增率高達55.39％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為54.39億元，累計年增率9.47%。
最新價為70.8元，近5日股價下跌-2.88%，相關電腦週邊上漲1.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+214 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：+103 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|5.95億
|55%
|-10%
|25/9
|6.60億
|57%
|32%
|25/8
|5.02億
|7%
|-7%
|25/7
|5.40億
|12%
|-4%
|25/6
|5.60億
|9%
|5%
|25/5
|5.32億
|-4%
|-11%
華孚(6235-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
