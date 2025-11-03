search icon



營收速報 - 華孚(6235)10月營收5.95億元年增率高達55.39％

鉅亨網新聞中心


華孚(6235-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣5.95億元，年增率55.39%，月增率-9.85%。

今年1-10月累計營收為54.39億元，累計年增率9.47%。

最新價為70.8元，近5日股價下跌-2.88%，相關電腦週邊上漲1.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+214 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：+103 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 5.95億 55% -10%
25/9 6.60億 57% 32%
25/8 5.02億 7% -7%
25/7 5.40億 12% -4%
25/6 5.60億 9% 5%
25/5 5.32億 -4% -11%

華孚(6235-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收華孚

華孚74.2+4.80%
美元/台幣30.780+0.10%
美元/台幣30.780+0.10%

