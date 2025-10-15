毅嘉Q3 EPS 0.6元今年單季次高 累計前三季賺5.7億元年增逾一成
鉅亨網記者吳承諦 台北
軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日公告第三季稅後純益為 1.9 億元，呈季年雙減，每股純益 0.6 元；累計前三季稅後純益 5.7 億元，年增 12.9%，每股純益 1.86 元；毅嘉表示，第三季毛利率雖然受產品組合下滑，但獲利仍為今年單季次高。
毅嘉第三季營收 28.9 億元，季增 3.0%，年增 9.6%；毛利率 19.0%，季減 1.0 個百分點，年減 0.5 個百分點；營業利益 2.3 億元，季減 11.2%，年減 20.3%；營益率 8.0%，季減 1.1 個百分點，年減 3 個百分點；稅後純益 1.9 億元，季減 11.1%，年減 19.9%，每股純益 0.6 元。
毅嘉前三季累計營收 81.2 億元，年增 15.8%；毛利率 19.0%，年增 1.6 個百分點；營業利益 6.7 億元，年增 22.9%；營益率 8.2%，年增 0.5 個百分點；稅後純益 5.7 億元，年增 12.9%，每股純益 1.86 元。
展望未來，毅嘉科技持續轉型成為全模組解決方案的領導供應商，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，將持續為毅嘉科技的營運帶來機會，
而毅嘉科技聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，也將可望在未來逐漸開花結果挹注營運，成為毅嘉科技長期營運成長的動能。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 毅嘉Q3營收季年雙增創今年新高 積極拓展機器人、光通訊等高利基領域
- 毅嘉8月營收9.6億元年增7% 客戶需求持續暢旺
- 毅嘉Q3營收季年雙增創今年新高 積極拓展機器人、光通訊等高利基領域
- 受到客戶供應鏈調整影響 榮惠-KY 8月營收爲1.31億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇