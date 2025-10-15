毅嘉Q3 EPS 0.6元今年單季次高 累計前三季賺5.7億元年增逾一成

軟板廠毅嘉 ( 2402-TW ) 今 (15) 日公告第三季稅後純益為 1.9 億元，呈季年雙減，每股純益 0.6 元；累計前三季稅後純益 5.7 億元，年增 12.9%，每股純益 1.86 元；毅嘉表示，第三季毛利率雖然受產品組合下滑，但獲利仍為今年單季次高。

展望未來，毅嘉科技持續轉型成為全模組解決方案的領導供應商，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，將持續為毅嘉科技的營運帶來機會，

而毅嘉科技聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，也將可望在未來逐漸開花結果挹注營運，成為毅嘉科技長期營運成長的動能。