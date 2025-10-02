毅嘉Q3營收季年雙增創今年新高 積極拓展機器人、光通訊等高利基領域

‌



展望未來，汽車智慧化的趨勢將持續為毅嘉科技在車用市場領域的拓展帶來機會，而毅嘉也將持續朝全模組解決方案供應商的方向轉型，除了車用產品外，機器人、無人機及光通訊等領域產品，將為毅嘉科技的未來營運增添成長動能。