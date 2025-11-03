〈普發現金來了〉萬元放大數 小七、Pi 拍錢包這樣消費回饋超過10%
鉅亨網記者王莞甯 台北
全民普發 1 萬元現金將於 5 日開放登記，最快 12 日起陸續入帳，統一超 (2912-TW) 今 (3) 日宣布，「7-ELEVEN DAY 購物節」今年搭上此熱潮，再推出「1000 元放大隨取卡」，以萬元購買隨取卡搭配消費最高可獲得 700 元的加碼購物金和 500 點 OPENPOINT 點數，同時，統一集團轉投資網家 (8044-TW) 旗下第三方支付平台 Pi 拍錢包也推出 PChome24h 購物消費滿 1 萬元最高可得 1350P 幣回饋，回饋幅度均超過 10%。
為搶搭政府普發萬元政策話題，統一超宣布，民眾若領到萬元現金，自 11 月 5 日起至 12 月 31 日止活動期間 uniopen 會員購買 7-ELEVEN「1000 元放大隨取卡」，單張最高可消費至 1070 元，隨卡再加贈 OPENPOINT 點數 50 點，若以現金萬元購買 10 張隨取卡，最高可獲得加碼購物金 700 元和 OPENPOINT 點數 500 點。
而 11 月 8 日起至 11 月 10 日活動期間還可再同享商品折扣與滿額贈，會員消費滿 1111 元再加贈 100 點 OPENPOINT 點數。
另一方面， Pi 拍錢包也攜手玉山商業銀行和 PChome24h 購物，力推普發 1 萬放大術，消費者凡於 11 月持 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡於 PChome24h 購物消費滿 1 萬元最高可得 1350P 幣回饋。
Pi 拍錢包指出，歷年雙 11 合作電商的交易客單價都能提升超過 10%，今年逢政府普發 1 萬元，預估民眾出手將更不手軟，尤其看好 3C、家電等高單價商品可望掀起換機潮。
為此，Pi 拍錢包聯手合作夥伴玉山商業銀行及 PChome24h 購物，推出加碼回饋活動，11 月使用 PChome24h 購物指定連結申辦玉山 Pi 拍錢包信用卡的新戶，活動期間於 PChome24h 購物累積消費滿 8000 最高享 15.5%，換算滿 1 萬元則最高可得 1350P 幣。
