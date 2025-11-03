〈普發現金來了〉萬元放大數 小七、Pi 拍錢包這樣消費回饋超過10%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-03 13:41

‌



全民普發 1 萬元現金將於 5 日開放登記，最快 12 日起陸續入帳，統一超 (2912-TW) 今 (3) 日宣布，「7-ELEVEN DAY 購物節」今年搭上此熱潮，再推出「1000 元放大隨取卡」，以萬元購買隨取卡搭配消費最高可獲得 700 元的加碼購物金和 500 點 OPENPOINT 點數，同時，統一集團轉投資網家 (8044-TW) 旗下第三方支付平台 Pi 拍錢包也推出 PChome24h 購物消費滿 1 萬元最高可得 1350P 幣回饋，回饋幅度均超過 10%。

7-11推出「1000元放大隨取卡」。(圖：統一超提供)

為搶搭政府普發萬元政策話題，統一超宣布，民眾若領到萬元現金，自 11 月 5 日起至 12 月 31 日止活動期間 uniopen 會員購買 7-ELEVEN「1000 元放大隨取卡」，單張最高可消費至 1070 元，隨卡再加贈 OPENPOINT 點數 50 點，若以現金萬元購買 10 張隨取卡，最高可獲得加碼購物金 700 元和 OPENPOINT 點數 500 點。

‌



而 11 月 8 日起至 11 月 10 日活動期間還可再同享商品折扣與滿額贈，會員消費滿 1111 元再加贈 100 點 OPENPOINT 點數。

另一方面， Pi 拍錢包也攜手玉山商業銀行和 PChome24h 購物，力推普發 1 萬放大術，消費者凡於 11 月持 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡於 PChome24h 購物消費滿 1 萬元最高可得 1350P 幣回饋。

Pi 拍錢包指出，歷年雙 11 合作電商的交易客單價都能提升超過 10%，今年逢政府普發 1 萬元，預估民眾出手將更不手軟，尤其看好 3C、家電等高單價商品可望掀起換機潮。