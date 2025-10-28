毅嘉馬來西亞居林新廠 瞄準車用、光通訊需求
軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (28) 日於馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，由毅嘉科技集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持，鎖定車用及光通訊市場需求，2030 年的營運目標將可望達到集團總營收規模 40% 以上的占比，成為毅嘉科技集團第二大的生產製造中心。
毅嘉表示，啟動儀式係由馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、馬來西亞投資發展局吉打分局局長 Puan Nazlizan Abdullah、吉打投資局首席營運官 Noor Ikhsan Bin Abdul Aziz、吉打州台灣商會羅濟原會長等眾多嘉賓共同出席，一同見證毅嘉科技集團居林新廠落成啟用。
毅嘉提到，集團於馬來西亞檳城投資建廠始於 1989 年，2024 年毅嘉科技為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，並擴充馬來西亞廠區以提升毅嘉科技集團位於東南亞的生產製造產能，毅嘉居林廠區占地共 11 英畝，一期廠房於 2024 年投入興建，新廠占地面積約 30,000 平方米，
新建廠房共四層樓，廠房總面機超過 55,000 平方米，全廠區採 GBI(Green Building Index) 綠建築設計，配備自動化生產線、物聯網系統和人工智慧，體現了工業 4.0 的核心原則，並專注於招募高技能人才，未來預計將可創造當地超過 1,000 個就業機會。
