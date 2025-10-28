毅嘉馬來西亞居林新廠 瞄準車用、光通訊需求

軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (28) 日於馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，由毅嘉科技集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持，鎖定車用及光通訊市場需求，2030 年的營運目標將可望達到集團總營收規模 40% 以上的占比，成為毅嘉科技集團第二大的生產製造中心。