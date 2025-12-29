鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-29 09:33

LED 廠鼎元 (2426-TW) 已積極布局光通訊及車用市場，商機逐步發酵，今（29）日股價表現強勁，早盤買盤湧入推升股價走高，最高來到 18.55 元，漲近 9%，隨即漲幅回落，成交量較前一日放大約四倍。

〈焦點股〉鼎元攻光通訊車用商機發酵 早盤走強股價漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

鼎元將全力深化感測元件與穿戴裝置的合作，並積極擴大車載保護元件產品線以因應新能源車滲透率提升的需求，同時強化工控光源元件布局，預期將延續今年的強勁成長動能。

在市場關注的光通訊領域，鼎元正積極切入基礎建設與數據中心的高附加價值元件市場。目前公司已生產應用於 800G 及 1.6T 高速光模塊的 SWIR 偵檢元件，雖然目前光通訊營收占比約為 3.6%，但隨著數據中心需求持續增長，未來該領域比重可望逐步攀升。