川普：輝達Blackwell晶片將不會提供給「其他人」
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普週日（2 日）表示，輝達 (NVDA-US) 最新一代用於人工智慧（AI）的先進晶片「Blackwell」將不會提供給「其他人」。此言論暗示，美國政府可能不會允許這款頂尖 AI 晶片的海外銷售，特別是針對中國市場的出口。
根據《路透》報導，自今年八月以來，外界一直對川普是否會允許將 Blackwell 晶片的一個版本出口到中國議論紛紛。當時，他曾暗示可能允許輝達在中國銷售下一代 GPU 晶片的低配版。
然而，川普在空軍一號上對記者表示，他的政府可能不打算大規模開放這款備受矚目晶片的海外出口。
他說：「新推出的 Blackwell 晶片，比其他任何晶片領先 10 年。但不，我們不會把這種晶片給其他人。」
Blackwell 晶片可能銷售給中國企業的消息，引發了美國對中國持強硬立場的政策人士批評。他們擔心這項技術會大幅提升中國的軍事能力，並加速其 AI 發展。
共和黨眾議員、眾議院對中國特別委員會主席 John Moolenaar 指出，若允許出口，就「像把武器級鈾交給伊朗一樣危險」。
川普曾暗示，他可能在上週南韓舉行的高峰會前，與中國國家主席習近平討論這款晶片，但最終表示此議題未被提及。
輝達執行長黃仁勳上週表示，由於中國對公司的立場，輝達尚未為中國市場申請美國出口許可。他指出：「中國已經明確表示，目前他們不希望輝達進入當地市場。」
黃仁勳還補充說，若無法進入中國這個重要市場，輝達在美國的研發資金將面臨挑戰。
儘管中國市場充滿不確定性，輝達仍持續拓展其他地區的供應。公司上週宣布，將向韓國提供超過 26 萬顆 Blackwell AI 晶片，主要客戶包括三星及其他大型韓國企業。
