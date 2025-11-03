鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-03 11:00

川普：輝達Blackwell晶片將不會提供給「其他人」。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，自今年八月以來，外界一直對川普是否會允許將 Blackwell 晶片的一個版本出口到中國議論紛紛。當時，他曾暗示可能允許輝達在中國銷售下一代 GPU 晶片的低配版。

然而，川普在空軍一號上對記者表示，他的政府可能不打算大規模開放這款備受矚目晶片的海外出口。

他說：「新推出的 Blackwell 晶片，比其他任何晶片領先 10 年。但不，我們不會把這種晶片給其他人。」

Blackwell 晶片可能銷售給中國企業的消息，引發了美國對中國持強硬立場的政策人士批評。他們擔心這項技術會大幅提升中國的軍事能力，並加速其 AI 發展。

共和黨眾議員、眾議院對中國特別委員會主席 John Moolenaar 指出，若允許出口，就「像把武器級鈾交給伊朗一樣危險」。

川普曾暗示，他可能在上週南韓舉行的高峰會前，與中國國家主席習近平討論這款晶片，但最終表示此議題未被提及。

輝達執行長黃仁勳上週表示，由於中國對公司的立場，輝達尚未為中國市場申請美國出口許可。他指出：「中國已經明確表示，目前他們不希望輝達進入當地市場。」

黃仁勳還補充說，若無法進入中國這個重要市場，輝達在美國的研發資金將面臨挑戰。