〈焦點股〉穩懋Q3獲利大躍進 連2日跳空漲停創波段新高

鉅亨網記者黃皓宸


PA 砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 上周舉行法說公告第 3 季財報亮眼，受惠手機業務加持，第 3 季本業轉正，加上業外出售南科廠房挹注，今 (3) 日早盤在大單敲進下，開盤後迅速亮燈漲停版，成交量也增至 1.53 萬張，股價攻上 118 元，創近 8 個月以來波段新高。

cover image of news article
穩懋董事長陳進財。(鉅亨網資料照)

穩懋在美系手機客戶需求暢旺下，推動第 3 季單季稅後純益為 10.7 億元，年增 369% 轉虧為盈，每股稅後純益為 2.52 元，主要原因除了晶圓廠產出量增加，產能利用率自上升到 60%，產品組合也略優於第 2 季，加上法人預估，穩懋第 4 季營收，將比第 3 季有 1%-4% 的成長，公司營運動能將持續回溫。


穩懋主管表示，在今年發表的新機銷售拉貨動能延續之下，第 4 季營收有望持續發酵成長，合併毛利率則估約有 26%-29% 水準，加上穩懋在中高階安卓及 iOS 市場仍擁性能上優勢，全年 Wi-Fi 營收也大幅增加，Optical(光學) 業務受惠 AI 產品持續走強，有望成為穩懋成長第三隻腳。

法人表示，穩懋今年在營運面上，除了嚴格執行資本支出、控管折舊費用、活化資產並維持正向營運現金流量，在中國農牧的資產投資，也逐步減損整頓，預計影響營收比例會逐漸減少。

 

文章標籤

穩懋光通訊砷化鎵AI

相關行情

台股首頁我要存股
穩懋118+9.77%

