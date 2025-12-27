鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-27 11:52

軟板廠毅嘉 (2402-TW) 旗下主要負責光通訊、車用等高階利基領域的馬來西亞居林新廠，已於今年 10 月落成，有望帶動公司毛利率提升，在本周矽光子族群走強下，毅嘉股價水漲船高，26 日收在 63.8 元，周漲幅 13.52%，周成交量 17800 張，蓄勢挑戰前高。

毅嘉積極布局光通訊及散熱模組市場，目前已順利獲得 2 家美系客戶訂單並開始小量出貨。公司鎖定 400G 與 800G 以及未來 1.6T 高速傳輸下的散熱需求，預估明年光通訊產品占整體營收比重可望達到 3%，散熱模組則約占 1%。

位於馬來西亞居林的新廠已於今年 10 月正式啟用，目前正處於設備導入與客戶認證階段。為確保量產順利，公司已安排新招募的員工前往蘇州廠受訓，法人預期隨著新產能陸續開出，新廠營收貢獻將於明年下半年開始逐步放大。

回顧財務表現，毅嘉今年前 3 季累計營收為 81.24 億元，年增 16%，每股稅後純益為 1.86 元。11 月自結稅後純益為 4900 萬元，單月每股純益 0.16 元，主要受到新廠完工導致折舊與固定成本提升的影響，致使單月獲利較去年同期下滑。

展望未來發展，毅嘉致力轉型為子系統模組方案解決商，涵蓋車用、伺服器與光通訊等 5 大領域。公司設定 2030 年長期營運目標，期望馬來西亞新廠能貢獻集團總營收規模 4 成以上，並將 AI 相關營收占比挑戰拉升至 3 成。