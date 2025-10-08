穩懋9月營收年月雙增 受惠手機、3D感測產品旺季推升

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-08 19:15

‌



砷化鎵、PA(功率放大器) 廠穩懋 (3105-TW) 公告 9 月營收 15.6 億元，月增 5.18%、年增 26.32%，累計前 9 月合併營收為 118.43 億元，年減 13.88%。法人表示，穩懋 9 月營收年月雙增，動能主要有二，包括 iPhone 新機與亞系安卓手機陸續推出新機，加上 3D sensing 產品傳統旺季挹注營收成長。

穩懋董事長陳進財。(鉅亨網資料照)

穩懋在 9 月單月營收表現亮眼，創近 14 個月來新高，主要受惠於包括 Wi-Fi、cellular 產品除持續受惠於手機品牌廠陸續推出新機，也有助於推升出貨規模，加上下半年為 3D sensing(3D 感測) 產品傳統旺季，也展現基本面強勁的成長動能。

‌



展望未來景氣，穩懋指出，雖然美國對等關稅問題仍為全球供應鏈帶來干擾，但穩懋與客戶合作計畫還是沒有改變，除了手機市場還不錯，公司也持續經營低軌道衛星產品的發展，目前觀察到客戶已針對下個世代 6G、光纖技術開始做研發準備，並持續與穩懋進行合作及共同發展。