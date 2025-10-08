穩懋9月營收年月雙增 受惠手機、3D感測產品旺季推升
鉅亨網記者黃皓宸 台北
砷化鎵、PA(功率放大器) 廠穩懋 (3105-TW) 公告 9 月營收 15.6 億元，月增 5.18%、年增 26.32%，累計前 9 月合併營收為 118.43 億元，年減 13.88%。法人表示，穩懋 9 月營收年月雙增，動能主要有二，包括 iPhone 新機與亞系安卓手機陸續推出新機，加上 3D sensing 產品傳統旺季挹注營收成長。
穩懋在 9 月單月營收表現亮眼，創近 14 個月來新高，主要受惠於包括 Wi-Fi、cellular 產品除持續受惠於手機品牌廠陸續推出新機，也有助於推升出貨規模，加上下半年為 3D sensing(3D 感測) 產品傳統旺季，也展現基本面強勁的成長動能。
展望未來景氣，穩懋指出，雖然美國對等關稅問題仍為全球供應鏈帶來干擾，但穩懋與客戶合作計畫還是沒有改變，除了手機市場還不錯，公司也持續經營低軌道衛星產品的發展，目前觀察到客戶已針對下個世代 6G、光纖技術開始做研發準備，並持續與穩懋進行合作及共同發展。
法人則表示，預估穩懋在今 (2025) 年 9-10 月即為全年營運高點，在手機拉貨潮過後，今年第 4 季營收預期將逐月走低，尚需待新款的 iPhone 手機銷售狀況而定，若優於 Apple(AAPL-US) 先前預期，相關產品出貨成長動能方有機會轉佳，故維持對穩懋持中立的投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告