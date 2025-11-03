豐興廢鋼每公噸調漲200元 鋼筋成交量回升恢復原價接單
鉅亨網記者彭昱文 台北
電爐煉鋼廠豐興 (2015-TW) 今 (3) 日開出本周盤價，國際廢鋼行情持穩下，考量國內廢鋼與國際行情價差略大，廢鋼收購價每公噸調漲 200 元；鋼筋雖開出平盤，但取消優惠、恢復原價接單；型鋼產品則持平。
豐興說明，鋼筋市場雖仍偏弱，但上周各鋼廠以優惠價讓利接單後，成交量回升，南部市場訂單明顯改善，加上國際小鋼胚價格堅挺、成本高掛，因此本周鋼筋牌價雖未調整，但取消優惠，恢復原價接單，型鋼則因前期已反映市場降價預期，本周基價持平觀望。
在本周盤價調整後，豐興廢鋼收購價為每公噸 8,000 元，鋼筋基價為每公噸 16,200 元，型鋼基價為每公噸 23,000 元。
國際原料行情方面，美國大船廢鋼與日本 2H 廢鋼本周均未報價，美國貨櫃廢鋼報價持平每公噸 300 美元；澳洲鐵礦砂價格由上周每公噸 104 美元上漲至 106.3 美元。
豐興說明，美國國內廢鋼收集成本高且冬季將至，回收成本有撐，儘管土耳其持續壓價，但效果有限，美廢對國際報價依舊堅挺。不過，因台灣鋼筋價格下跌，對高價美廢採購意願不高，市場詢報價明顯減少。
日本方面，東京製鐵持續調漲多數地區收購價，出口報價雖維持堅挺，但受亞洲地區需求疲弱與成品價格緩跌影響，成交量仍低迷；大陸方面，中美貿易戰露出趨緩曙光，加上反內卷政策持續推動，市場信心回溫，上週半成品與成品價格均上漲，鐵礦石價格也隨之走高。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇