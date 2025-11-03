豐興廢鋼每公噸調漲200元 鋼筋成交量回升恢復原價接單

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-03 13:28

電爐煉鋼廠豐興 (2015-TW) 今 (3) 日開出本周盤價，國際廢鋼行情持穩下，考量國內廢鋼與國際行情價差略大，廢鋼收購價每公噸調漲 200 元；鋼筋雖開出平盤，但取消優惠、恢復原價接單；型鋼產品則持平。

豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

豐興說明，鋼筋市場雖仍偏弱，但上周各鋼廠以優惠價讓利接單後，成交量回升，南部市場訂單明顯改善，加上國際小鋼胚價格堅挺、成本高掛，因此本周鋼筋牌價雖未調整，但取消優惠，恢復原價接單，型鋼則因前期已反映市場降價預期，本周基價持平觀望。

在本周盤價調整後，豐興廢鋼收購價為每公噸 8,000 元，鋼筋基價為每公噸 16,200 元，型鋼基價為每公噸 23,000 元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼與日本 2H 廢鋼本周均未報價，美國貨櫃廢鋼報價持平每公噸 300 美元；澳洲鐵礦砂價格由上周每公噸 104 美元上漲至 106.3 美元。

豐興說明，美國國內廢鋼收集成本高且冬季將至，回收成本有撐，儘管土耳其持續壓價，但效果有限，美廢對國際報價依舊堅挺。不過，因台灣鋼筋價格下跌，對高價美廢採購意願不高，市場詢報價明顯減少。