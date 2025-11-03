黃仁勳完成年度減持計畫 6月以來累計套現超過10億美元
鉅亨網編譯鍾詠翔
根據美國證券交易委員會（SEC）上周五（31 日）公布的報告，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳，當周按既定計畫出售 2.5 萬股輝達股票。
黃仁勳上周出售股票後，完成了今年 3 月制定的、到年底前拋售至多 600 萬股股票的計畫。自 6 月開始售股以來，黃仁勳累計套現超過 10 億美元。
6 月底他開始拋售股票時，這些股票的價值約 8.65 億美元，但由於市場對 AI 晶片的需求旺盛，此後股價累計上漲超過 40%。
上周三輝達總市值突破 5 兆美元，成為全球首家達到這一里程碑的上市公司，四個月前輝達才剛突破 4 兆美元關口。
目前黃仁勳在彭博億萬富翁指數中排名第九，個人財富達 1,760 億美元，今年來這一數字增加 613 億美元。數據顯示，黃仁勳還持有輝達約 3.5% 股份。
雖然許多美國科技公司都從 AI 熱潮中受益，但輝達幾乎是前所未見的財富製造機器——公司內部共有 7 位億萬富翁，包括黃仁勳本人。
過去幾個月中，輝達財務長 Colette Kress 以及負責全球銷售與市場的執行副總裁 Jay Puri，也都成為「十億級」富豪，兩人淨資產均在 12 億美元附近。
這場財富盛宴的最新成員是輝達董事 Brooke Seawell，其本人確認，他與家族的淨資產約 11 億美元。
追蹤內部人士買賣活動的 Washington Service 數據顯示，輝達內部人士在今年前三季共出售近 15 億美元股票。與之相比，2024 全年超過 20 億美元，2023 全年僅 4.62 億美元。
