鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-02 14:40

‌



馬斯克1兆美元薪酬方案面臨挑戰！大摩：若失敗特斯拉股票或下跌10％。(圖：Shutterstock)

據悉，美國最大公共養老金計畫「加州公務員退休系統」（CalPERS）正計畫投票反對馬斯克價值 1 兆美元的薪酬方案，對特斯拉試圖為馬斯克授予美國企業史上最豐厚薪酬計畫之一構成阻礙。資料顯示，CalPERS 持有約 500 萬股特斯拉股票。

‌



馬斯克的新薪酬計畫將於下週四（6 日）進行股東表決，若獲通過，將成為企業史上規模最大的薪酬方案之一。

據悉，本次特斯拉股東大會將對三個關鍵提案進行投票，包括馬斯克薪酬方案、股權激勵計畫及董事選舉。

分析指出，投票結果可能成為特斯拉命運的分水嶺，決定公司在自動駕駛、人工智慧（AI）與機器人領域的長期戰略方向。

跟據該方案，若馬斯克能在未來十年內完成一系列雄心勃勃的營收與產品目標，他將獲得高達 1 兆美元薪酬。

其中目標包括，使特斯拉市值達 8.5 萬億美元、銷售 1200 萬輛汽車、交付 100 萬台人形機器人、投放 100 萬輛自動駕駛計程車（Robotaxi）、FSD 訂閱用戶增至 1000 萬，以及公司調整後 EBITDA 需從 2024 年的 170 億美元躍升至 4000 億美元，增幅超 20 倍。

馬斯克本人在 X 上表示，「此次股東投票將決定特斯拉的未來，也可能影響世界的未來。」

他警告，如果薪酬方案被否決，他可能會離開特斯拉或辭去執行長職務。

支持者認為，該薪酬方案能綁定馬斯克對核心技術的投入，確保特斯拉在長期賽道保持領先；反對者則警告，健康的企業不應將未來綁定於單一負責人，過度依賴個人意志可能增加戰略風險。

管理逾 2800 億美元資產的佛州行政管理委員會表示將支持馬斯克薪酬方案，稱其為「大膽的、以績效為導向的激勵機制」。

華爾街知名分析師、特斯拉長期看多者艾夫斯（Dan Ives）也支持馬斯克薪酬計畫，認為這有助於讓馬斯克專注公司，加速特斯拉「自動駕駛與機器人化未來」。

然而，紐約州審計長 Thomas P. DiNapoli 致信股東，敦促投反對票，批評特斯拉董事會「缺乏獨立性，令人擔憂」。

美國教師聯合會亦聯合多家工會、州財政官員及投資機構呼籲股東投反對票，理由是該薪酬方案未能確保馬斯克對特斯拉保持足夠專注。

摩根士丹利最新報告指出，如果馬斯克薪酬方案被否決，特斯拉股票可能立即遭遇超過 10% 的拋售，並為公司戰略未來蒙上陰影。

報告稱，薪酬方案的失敗將被市場解讀為對馬斯克領導力的「不信任投票」，可能引發劇烈資本市場反應。

分析師表示，馬斯克可能會重申對更大控制權的要求，特斯拉吸引與留住頂尖 AI、製造與工程人才的能力，將高度依賴馬斯克能否持續作為公司領導核心。