〈台股風向球〉狂漲2412點的10月過後難掩2隱憂 恐短線整理再奔新高

台股上周 (31) 日迎接 10 月最後一個交易日，但單周上漲 701.09 點、10 月漲 2,412.81 點，仍寫史上單月第二大漲點，不僅周線連 5 紅，月線也連 6 收紅，站穩 2 萬 8 千點之上。但展望 11 月行情，分析師表示，聯準會 (FED) 雖降息 1 碼，但卻淡化年底在降息可能性，加上指數漲多乖離率較大，短線賣壓沉重，長線則在 AI 產業強勁支撐下，指數仍有機會創高。

〈台股風向球〉狂漲2412點的10月過後難掩2隱憂 短線恐整理再奔新高。(鉅亨網資料照)

據統計今 (2025) 年 10 月台股大漲 9.34%，締造史上最佳 10 月表現，但相較下 OTC(櫃買) 指數同期卻僅上漲 1.07%，顯示資金集中大型科技股中。本周觀察僅自營商站買方，加碼 406.71 億元，外資連 4 周賣超 140.28 億元，投信連續第 12 周減碼台股，本周減少 157.84 億元，三大法人合計買超 108.59 億元。

蔡明翰指出，首先是台股短線因漲勢過大，乖離率較高，從外資籌碼操作觀察，有機會出現沉重賣壓；第二就是 FED 雖降息，但主席鮑爾卻淡化對 12 月降息可能性，華爾街預期年底降息機會從超過 9 成降至 6 成，市場還需更多時間觀望及消化，這段期間因全球股市漲多，台股短線賣壓沉重，加上從籌碼觀察，近期外資站賣方居多，若是不買也有調節賣壓。

但蔡明翰也說，台股在 2 因素影響下，短期震盪合理，但指數向下拉回空間不大，因基本 AI 伺服器產業的基本需求仍在，若向下拉回仍將有買盤持續低接。中長線則是持樂觀看待，因為從美股財報觀察，今年第 4 季整體，AI 產業財報亮眼，持續蓬勃發展，指數 9-10 月因漲多，若震盪拉回反而是很好的布局機會，以往台廠進入第 4 季後，營收有望逐月轉佳，12 月才是營收爆發最強的時間點。

展望下周、11 月台股行情，蔡明翰提醒，短線漲多拉回合理，指數仍有機會再創新高，但要看到大幅度修正機會不大，只要 AI 伺服器公司持續增加資本支出，台灣科技廠訂單有望持加溫，包括組裝、散熱、PCB 相關 AI 趨勢長線仍看好。