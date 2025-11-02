青年點亮地方！國發秀3年成果 龔明鑫現身拱獎金「加碼」強調經部續挺地方創生

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-02 20:24

國家發展委員會（國發會）於昨今 (1、2) 兩日舉辦「114 年獎勵青年投入地方創生行動計畫」（獎勵金計畫）成果發表會暨市集，本屆以「數位串地方、青年創未來」為核心，聚焦於青年培力與強化數位韌性。今日頒獎典禮除國發會主委葉俊顯出席，計畫催生者、曾任前國發會主委的經濟部長龔明鑫意外現身，他除力挺該計畫，笑稱獎金「有點少」，並承諾未來經濟部將持續攜手國發會，結合城鄉特色與部會資源，作地方創生後盾。

青年點亮地方創生！國發秀3年成果 龔明鑫現身拱獎金「加碼」承諾與國發續攜手助攻。（鉅亨網記者張韶雯攝）

葉俊顯在致詞中，高度肯定全台 43 組優秀青年團隊的努力。他形容這些實踐已在地方上形塑出動人的「創雲」，轉化為溫暖且可見的力量，讓社會看見台灣各地的美好與希望。他期勉所有團隊，不論有無獲獎，都應將「獎勵金計畫」視為地方創生的起點，而非終點。

葉俊顯表示，獎勵金計畫告一段落，是下一段旅程的起點。在「剛剛好」的規模下，持續磨練、找到永續經營的模式，千萬不要「單打獨鬥」，地方創生是群體的行動。

龔明鑫致詞時，首先點出個人與該計畫的深厚淵源，他回憶三年前推動此計畫的初衷，正是因為見到許多深耕在地的青年工作站，認為政府應扮演堅強後盾，獎勵年輕世代勇敢「踏出第一步」，即所謂「第一桶金」（現行獎勵金）的緣起。

龔明鑫肯定國發會在葉俊顯帶領下，將地方創生列為重要政策之一。接著話鋒一轉，提及葉私下曾認為 35 萬元的「第一桶金」金額似乎「有點少」，瞬間引來現場來賓會心一笑。他承諾，未來經濟部將持續攜手國發會，結合城鄉特色與部會資源，共同為地方創生提供更堅實的後盾。

中華開發資本連續第三年以企業資源延續獎勵金計畫，今年除了加碼支持 7 組新進團隊（包含土鍋飯糰好米工作室、賀紳有限公司、群碩農創有限公司等），更從歷年得獎團隊中再選出 7 組進行「學長姐加碼」，提供實質經費、專業業師輔導及企業鏈結資源，展現了企業推動 ESG 與地方永續的決心。

經過兩日激烈評選，本年度最終選出 3 組表現卓越的「創生之星」及亮點：創生之星金獎（地方實現獎）富朵實業社，展現紮實的在地實踐力；創生之星金獎（地方新芽獎）屋蹐文化有限公司，以創新思維與活力脫穎而出；創生之星金獎（地方永續獎）群碩農創有限公司，推動地方產業升級的堅毅行動。