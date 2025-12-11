鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-11 09:02

根據南韓海關最新數據，本月前 10 天出口額年增 17.3% 至 205.8 億美元，創史上同期最高紀錄，主要受益於全球半導體需求強勁和工作日增加的推動。當期工作日較去年多 1 天，日均出口額 24.2 億美元，年增 3.5%。

晶片救國！韓12月上旬出口創史高 半導體暴增46% 李在明急推紅利再分配（圖：Shutterstock）

半導體成為核心引擎，本月前 10 天出口額年增 45.9% 至 52.7 億美元，佔總出口比重升至 25.6%，較一年前增加 5 個百分點，石化產品 (23.1%) 和鋼鐵 (1.9%) 出口同步成長，但汽車 (-5.7%) 和船舶 (-47.7%) 出口顯著下滑。

進口方面，南韓本月前 10 天進口額成長 8% 至 206.5 億美元，導致貿易逆差 7000 萬美元。

從貿易夥伴來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口成長 12.9% 至 42.3 億美元，對越南出口飆升 35.8% 至 21.3 億美元，歐盟市場微增 2.6%，但對美國因新關稅影響而下滑 3.2% 至 35.7 億美元。

面對半導體產業的亮眼表現，總統李在明周三 (10 日) 強調需擴大產業惠及範圍。

他在「人工智慧時代半導體願景暨發展戰略」報告會上指出，政府正研究對符合區域均衡發展策略的企業提供稅收減免、基建支持等優惠，鼓勵企業向再生能源豐富的南部地區轉移產能，建構新產業生態。

李在明還特別呼籲企業兼顧獲利與社會責任，透過成果公平分配實現永續發展，此舉被解讀為強化政府對半導體紅利分配的調控意圖。