南韓總統李在明週六（1 日）尋求中國國家主席習近平的協助，以重啟與擁有核武鄰國北韓的對話；習近平則對李在明表示，他願意擴大合作，共同應對雙方面臨的挑戰。

南韓總統李在明尋求習近平協助：重啟與北韓對話、深化中韓合作。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，李在明於南韓慶州舉行的亞太領導人論壇後，邀請習近平出席國事峰會並共進晚宴，這也是習近平 11 年來首次造訪美國盟友南韓。

據李在明辦公室透露，習近平在峰會前表示，北京高度重視與首爾的關係，並視南韓為不可分割的合作夥伴。

李在明於六月的臨時選舉中當選南韓總統，他承諾將加強與美國的關係，同時不對抗中國，並致力於降低與北韓的緊張局勢。

談到近期中國和北韓的關係時，李在明表示：「我對目前與北韓接觸條件正在形成的局面抱持非常正面的看法，我也希望南韓與中國能利用這些有利條件，加強戰略溝通，恢復與北韓的對話。」

李在明提出對北韓的去核化應採取分階段方式，先從接觸和核武開發凍結開始。然而，北韓在週六發表聲明，稱去核化議程為無法實現的「白日夢」。

北韓一再明確拒絕南韓的接觸，並放棄了長期的統一政策，將首爾視為主要敵人。

不過，北韓領導人金正恩表示，若美國放棄去核化要求，他願意與美國對話，但對美國總統川普在本週訪問南韓時提出的會談邀約未做公開回應。

南韓雖然是美國的軍事盟友及主要貿易夥伴，但對中國貿易依賴甚深。

然而，習近平與李在明會面期間，首爾街頭出現數百人參加的反中示威。抗議民眾手持標語「南韓屬於南韓」與「中國滾出去」，並高喊「中國與共產主義滾出南韓」等口號，遊行路線穿過熱門購物區弘大街頭。

一名 64 歲的保守派抗議者表示，她參加抗議是為了「保護南韓的自由民主」。