習近平在APEC峰會推動全球AI治理！推動中國成為美國貿易替代

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-01 17:40

中國國家主席習近平於週六（1 日）出席亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議時，提出成立全球人工智慧（AI）治理機構的構想，並藉此將中國定位為美國之外的貿易合作替代選擇。

根據《路透》報導，這是習近平首次就北京今年公布的 AI 倡議發表公開評論，而美國此前已拒絕在國際機構中推動 AI 規範。

習近平表示，所謂的「世界 AI 合作組織」可負責制定治理規則，促進國際合作，使 AI 成為「國際社會的公共財」。

他指出：「AI 對未來發展具有重大意義，應造福各國人民。」中國官員表示，該組織可能設立在商業樞紐上海。

美國總統川普未出席在韓國慶州舉行的 APEC 峰會，而是在與習近平會晤後直接飛回華盛頓。

在川普缺席的情況下，分析人士預期習近平將利用 APEC 峰會，推動中國倡導的多邊貿易與經濟發展模式。

雖然輝達 (NVDA-US) 製造的高階晶片是 AI 熱潮核心，但中國開發商 DeepSeek 已推出低成本模型，並被北京採用，以推動所謂的「演算法主權」。

同時，習近平也呼籲 APEC 促進綠色科技自由流通，涵蓋從電池到太陽能板等中國主導的產業。