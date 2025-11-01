鮑爾說12月降息非「板上釘釘」！PIMCO看明年降息腳步將放緩 除非發生「這件事」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-01 08:40

美國聯準會（Fed）於本周三如外界預期調降基準利率 25 個基點，使聯邦基金利率目標區間降至 3.75%–4.00%。主席鮑爾強調，未來的政策走向尚未定論，是否於 12 月進一步降息，仍需視後續經濟數據而定。儘管如此，PIMCO 仍預期聯準會在 12 月可能再次降息，但確定性已降低。至於明年降息機率，除非勞動市場出現明顯惡化，才有可能「轉向」。

鮑爾說12月降息非板上釘釘！PIMCO看明年降息恐放緩 除非發生「這件事」。（圖: stock)）

PIMCO 經濟學家衛艾婷指出，聯準會只對聲明做了些微調整，反映出在缺乏新的勞動市場數據情況下，決策者採取較為謹慎的態度。

衛艾婷分析，市場對聯準會此次降息已充分消化，加上美國政府停擺導致數據缺失，此次降息並未造成太大市場波動。然而，鮑爾在記者會上明確表示，未來會議（包括 12 月）的降息「並非板上釘釘」。

PIMCO 觀察，鮑爾此番談話成功對抗了市場在會議前對 12 月降息超過 90% 的預期定價。截至是日，市場隱含的 12 月降息機率已降至約 70%。PIMCO 的基期預測仍認為 12 月將降息，但確定性已降低。

衛艾婷指出，聯準會的謹慎態度反映在聲明中，因為政府停擺導致官方勞動市場數據延遲或缺失，難以判斷勞動市場下行風險是否真的出現。不過，她強調，9 月相對疲軟的美國通膨數據（核心消費者物價指數年增率約為 2.7%，若剔除關稅影響）為預期的降息提供了理由。

衛艾婷進一步分析，從平衡風險的角度來看，維持政策利率接近中性水準是合理的，且根據聯準會 9 月的最新預測，多數決策者認為至少還需要再降息一次才能達到中性水準。

展望 2026 年，衛艾婷預期，除非勞動市場出現明顯惡化，否則聯準會在 2026 年的降息步調可能放緩，甚至可能再度暫停降息。她總結，後續美國貨幣政策的走向，很大程度仍將取決於勞動市場的變化。

值得注意的是，聯準會同時宣布縮表（QT）將在 12 月 1 日結束。PIMCO 認為，這是因為準備金下降且貨幣市場利率走高，顯示銀行體系的準備金已不再充裕，若持續縮表恐出現短缺風險。聯準會將透過將持有的美國公債和房貸抵押證券的贖回所得再投資於國庫券，以維持證券投資組合的穩定性，並縮短資產負債表的加權平均到期日（WAM）。