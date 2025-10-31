基金也能被動投資? 鉅亨買基金：結合被動及智慧機制兼顧紀律與效率

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-31 20:57

全球股市頻創新高，讓投資人想參與市場成長，又擔心追高陷兩難，此時被動投資與指數跟著走策略更受青睞。「鉅亨買基金」指出，被動投資並非 ETF 的專利，許多共同基金同樣能提供被動布局的選擇，透過基金投資，不僅能輕鬆參與市場成長，更可結合智慧化自動投資機制，減少進出時機判斷，也兼顧紀律與效率，對不想天天盯盤的投資人，更為理想選擇。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(圖:鉅亨買基金提供)

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，近年在 AI 與科技等長線題材帶動下，全球資金仍積極布局股市，指數化投資工具 (被動策略) 因操作簡單、費用低廉，成為長期資金的重要去處，不論基金或 ETF，其實都涵蓋主動與被動策略，兩者最大的差異在於交易方式與操作彈性。

張榮仁解釋，基金以每日一次淨值進行申購與贖回，投資人可選擇配息型或累積型，並搭配不同幣別與避險級別，降低匯率風險；ETF 則像股票一樣可於盤中即時交易，具高透明度與低成本，但投資人需自行掌握進出時機，也可能受折溢價影響。

張榮仁說明，採被動策略的基金包括「指數型基金」(Index Fund) 與「ETF 連結基金」(Feeder Fund)，指數型基金直接追蹤特定市場指數，例台灣加權指數或 S&P 500 指數，透過持股組合複製市場結構，報酬緊貼整體指數表現，管理費率相對較低；至於 ETF 連結基金，則透過投資 ETF 間接追蹤市場表現，不僅可參與全球主要市場，而是以 ETF 淨值購買，不會出現折溢價問題，對投資人而言更加穩定透明。

此外，張榮仁強調，ETF 連結基金還有累積級別可選擇，既可長期累積部位，達到複利效果，也能有效節省補充保費與相關稅務支出。

鉅亨買基金表示，不論市場漲跌，主、被動策略，關鍵在於能否持續執行紀律操作，基金一大優勢，是能結合智慧化機制自動執行策略，讓投資更有效率。例如搭配「鉅亨超底王」機制可在市場低點自動加碼，以紀律方式取得更好的長期報酬，結合「鉅寶盆」的母子基金循環配置機制，能讓資金在攻守之間靈活切換，更穩健地達成理財目標，若搭配「鉅亨自由 Pay」機制，投資人可依生活需求彈性提領，打造穩定且靈活的現金流，讓基金投資更貼近生活所需。

張榮仁強調，投資市場瞬息萬變，關鍵不在預測漲跌，而在建立適合自己的策略。主、被動，基金與 ETF，皆為達成財務目標的不同途徑，透過基金搭配智慧化機制，投資人更能減少情緒干擾，在紀律中保有彈性，讓資產配置更穩健，鉅亨買基金將持續推動智能化理財服務，協助投資人以更輕鬆、更有效率的方式參與市場，打造穩定且可持續的資產成長之路。