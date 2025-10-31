鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 15:11

坐擁 168 萬受益人的人氣 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 今 (31) 日公布第四季預估配息公告，本次配息金額為每單位 0.4 元，與前次持平，以今天收盤價 21.72 元計算，單次配息率為 1.84%，換算年化配息率為 7.37%。本次除息前的最後買進日為 11 月 17 日，股息預計於 12 月 12 日發放。

168萬投資人注意！00878最新公告擬配0.4元持平上季 年化配息率7.37%。(圖:國泰投信提供)

輝達 GTC 大會本周登場，加上美國各大科技巨頭釋出最新財報普遍優於預期，帶動本周台股漲勢強勁，且根據國家發展委員會公布 9 月景氣對策信號，景氣燈號由綠燈轉為代表擴張的黃紅燈，顯示台灣景氣持續回溫。受惠於全球 AI、高效能運算 (HPC) 及雲端需求帶動，台股屢創波段新高。

國泰投信分析，景氣轉強與出口持續暢旺，預示台股進入健康成長循環，在此背景下，有季配息機制與長期成長潛力的國泰永續高股息，持續吸引長期資金配置。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人江宇騰指出，00878 從成立至今快速累積上百萬股民及逾新台幣 4500 多億元的規模，一路以來均維持穩健配息步調，股息入帳後也會預留一些保留給未來幾季，作為穩定的配息來源之一，如有更多資本利得就會依規定增加配發的幅度。

江宇騰表示，儘管今年眾多高股息 ETF 因下修殖利率引起市場討論，但建議投資人應綜合考量每一檔高股息 ETF 的歷次殖利率、填息能力、費用率及 ETF 周轉率，而非以單一指標作為選股邏輯，投資採取定期定額，才能避免時機風險，自律存股也更有機會累積財富。

江宇騰指出，在 AI 熱潮推動下，台灣電子供應鏈持續受惠。2025 年台灣資通訊外銷訂單年增率達 33.1%，顯示 AI 伺服器需求強勁。00878 成分股中，AI 及 Apple「雙 A」類股占比達 50.02%，涵蓋聯電、聯發科、日月光等具熱門題材股，有望受惠於半導體產業成長動能。

同時，金融股在利率環境改善下，獲利逐步回升，觀察過往台股歷年表現，在台股長線多頭，類股輪動下，金融類股常有落後補漲的情形。其中，國泰金、中信金為 00878 前兩大成分股，股價亦有望先蹲後跳。

江宇騰表示，00878 以均衡配置為核心，涵蓋電子、金融與傳產三大產業，能在景氣循環中發揮分散風險效果。經濟部統計處資料指出，台灣外銷訂單暢旺，帶動台股屢創新高，顯示電子供應鏈未來需求持續暢旺，且根據 Bloomberg 統計，美股長期本益比已持續上調，而台股仍位於相對低位，未來在 AI 與綠能轉型等新科技商機推動下，台股還有望迎來新一輪評價提升。

更重要的是，2026 年碳稅制度上路，ESG 概念股將重回市場目光，00878 作為台灣最大 ESG ETF，深具長期配置價值。