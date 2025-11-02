外資自4月狂湧6千億助攻台股！主動式ETF火熱報喜 首檔00980A 11/18迎首配
鉅亨網記者張韶雯 台北
隨著國際資金對台灣市場的信心持續增強，台灣主動式 ETF 市場益發火熱。繼 10 月有重量級業者貝萊德投信、摩根投信主動式 ETF 陸續掛，陸續加入戰局後，市場資金對主動式 ETF 的關注度持續攀升。本月首檔主動式 ETF 主動野村台灣優選 (00980A-TW) 亦將於 11 月 18 日除息，其表現亦對主動式 ETF 市場成為重要的觀察指標。
觀察今年台股市場，第二季以來的外資回流成關鍵推力。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，自 4 月以來外資已買超台股逾 6,000 億新台幣，整體累積淨匯入金額更高達 3 兆元以上，顯示外資對台灣的結構性信心。加上美國聯準會（Fed）如預期降息一碼並宣布停止縮表，資金行情延續，對風險資產表現有利。
在當前資金充沛的環境下，於第二季掛牌上市的主動式 ETF，如主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)，以及主動野村台灣優選 (00980A-TW)，搭上第三季台股狂飆列車，在 10/31 的股價已分別出現 0.3-0.4% 的溢價率。
野村投信全球整合投資方案部主管暨 00980A ETF 經理人游景德表示，在 AI 技術加速落地及資金環境寬鬆的趨勢下，看好台股再創新高，多頭趨勢不變。
在整體多頭氛圍中，野村投信的「主動野村臺灣優選主動式 ETF」（00980A-TW）率先公告首次配息，為市場投下重磅消息。投資人若想參與本次配息，務必把握 11 月 17 日的最後申購日，才能在 11 月 18 日的除息日前成功「上車」，期待在 12 月 12 日領到首次配發的股息。
|排行
|代碼
|名稱
|市價
|漲跌 (%)
|溢折價 (%)
|1
|00985A
|主動野村臺灣 50
|12.84
|0.86
|0.55
|2
|00980A
|主動野村臺灣優選
|14.89
|1.43
|0.40
|3
|00981A
|主動統一台股增長
|15.73
|1.81
|0.38
|4
|00982A
|主動群益台灣強棒
|14.64
|1.46
|0.34
|5
|00984A
|主動安聯台灣高息
|10.61
|0.09
|-0.47
資料來源：臺灣證券交易所
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
