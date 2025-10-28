鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-28 14:08

聯準會啟動降息循環，帶動投等債 ETF 買氣回溫，56 檔在台掛牌之 ETF 近 3 月報酬率衝上雙位數，其中 20 檔平均到期殖利率超過 5.5%。法人預估今年底之前還有 2 次降息機會，且美國 CPI 數據報喜，本周降息幾成定局，投資人可在利率轉折初期，進場布局殖利率處於高檔的投資等級債 ETF，趁早鎖利。

債蛙迎風起跳！Fed鴿聲不停 20檔投等債ETF殖利率誘人。(圖:shutterstock)

根據 CMoney 統計 56 檔在台掛牌之投資等級債 ETF，近三個月的平均含息報酬率一掃上半年陰霾，來到 12%，為近 3 年以來少見的強勁表現。大華投等美債 15Y+(00959B-TW) 經理人郭修誠表示，聯準會寬鬆立場已相當鮮明，除降息之外，2026 年還可望終止縮表。

他進一步指出，隨利率走低趨勢明確，現在正是進場布局投資等級債券 ETF 的好時機，不僅殖利率仍在相對高檔，更有價差可期。在當前中美衝突升溫的環境中，投資等級債券 ETF 因信用風險低，在市況動盪時表現將更具韌性。

觀察 56 檔投資等級債 ETF 最新殖利率表現，根據 CMoney 統計至 2025 年 10 月 20 日，殖利率在 5.5% 以上的共有 20 檔，但殖利率在 6% 以上僅只有 00959B 一檔。若就報酬率表現觀察，20 檔殖利率 5.5% 以上投資等級債 ETF 中，以大華優利美 A 債 15(00984B-TW) 報酬率最為亮眼，達 12.79% 居冠。