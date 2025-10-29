鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-29 11:08

台股大盤本月頻創新高，台股 ETF 熱力四射人氣旺，根據集保戶股權分散 10 月 23 日最新統計資料顯示，台股 ETF 受益人數上周增加 36930 人，統計總人數來到 1144 萬 9063 人創下歷史新高，今年來增加 122 萬 3227 人。台股 ETF 受益人數來到近 1145 萬人，等同於台灣每兩人就有 1 人買台股 ETF，顯示出台股 ETF 已成國人投資標配。

每2人就有1人買！台股ETF受益人衝1144.9萬創高 今年來激增逾122萬人。(圖：shutterstock)

以 ETF 類型來看，包括 00919、0056、00878 等高息型台股 ETF 共有 4 檔上榜，與 0050、006208 等市值型 ETF 一樣多，此外，主動式 00982A、00981A 也有 2 檔上榜。

主動群益台灣強棒 ETF 經理人陳沅易指出，整體而言，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受長假效應與國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦 AI 運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題。

群益台灣精選高息 ETF 經理人謝明志表示，市場預期 Fed 本周再降息一碼，金融股可望受惠降息循環中投資收益回升，以及壽險業壓低避險成本，建議投資人可續抱台股高股息 ETF，並搭配市值型或主動式台股 ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

群益投信台股 ETF 研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，而主動式 ETF 選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股；而從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股 ETF 介入台股。