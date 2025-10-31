鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 12:44

日本央行決議利率維持在 0.5% 不變，連六次按兵不動，符合市場預期，激勵日本股市再度創高，日經 225 指數今 (31) 日早盤一度突破 52000 點，續寫歷史新紀錄。多檔在台灣掛牌的日股 ETF 同步歡慶， 其中以中信日本半導體 (00954-TW) 盤中漲近 3% 最為凌厲，最高觸及 12.65 元，同創掛牌以來的新高。

〈焦點股〉日本利率連6凍！日經指數漲破52000點 00954、00951同創新高。(圖:shutterstock)

在政策信心與匯率走勢雙重助攻下，日元兌美元短線摜破 153 關卡，觸及 9 個月低點，進一步帶動出口導向與科技產業獲利前景。觀察今天相關日股 ETF 表現，仍以半導體主題的日股 ETF 表現最好，截至午盤，00954 一度上漲 2.8%，衝上 12.65 元新高價，台新日本半導體 (00951-TW) 也上漲約 2%，兩檔日本半導體 ETF 皆再創掛牌新高。至於追蹤日經 225 指數的國泰日經 225(00657-TW)、元大日經 225(00661-TW) 則有 1.5% 至 2% 的漲幅。

00954 經理人許家瑜表示，日元貶值有利出口導向的科技與製造企業，且日本央行仍維持寬鬆基調，資金環境相對寬裕，有助半導體產業進一步擴產與投資。隨著 AI 應用滲透率快速提升，從伺服器、高速運算到汽車晶片，皆持續拉動上游供應鏈需求。