鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-28 11:34

‌



主動式台股 ETF 股王－主動統一台股增長 (00981A-TW) 再度展現王者風範，掛牌剛滿 5 個月，上市以來漲幅約 5 成，儘管大盤今 (28) 日震盪翻黑，但 00981A 逆勢走強，盤中衝破 15 元關卡，上漲近 2%，也是唯一漲幅超過 1% 的主動式台股 ETF，且位居所有台股 ETF 之冠，力壓正 2 產品及台積電。

〈焦點股〉主動台股ETF股王再發威 00981A站上15元 逆勢漲近2%力壓群雄。(鉅亨網資料照)

00981A 可說是主動式 ETF 傳奇，是第三檔掛牌的主動式 ETF，卻彎道超車登上股王寶座，上市至今剛滿 5 個月，成為首檔站上 15 元的主動式台股 ETF。

‌



據三竹股市截至昨天數據顯示，00981A 近一周漲 4.47%、近三個月漲 25.9%、成立以來績效 48.94%，都是同類型產品第一名，近一個月漲幅 6.51% 也有第二名的佳績。

展望後市，ETF 專家表示，美國聯準會今年尚有 2 碼降息空間，市場有望延續資金行情；且美聯準會預估美國 2025~2027 年經濟成長率保持溫和增長，有利股市表現。台灣大型權值股財報保持強勁成長，加上降息循環利多，台股後市仍不看淡。

ETF 專家表示，主動式操作靈活，因此一路看回不回，常常能有超越大盤的超額報酬。現在台股多頭格局穩健，對於漲時恐懼，不敢進場、擔心獲利空間有限的投資人來說，恐錯失上漲行情，建議可以定期定額布局長線多頭行情。