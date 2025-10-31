鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-31 16:10

‌



德國汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen)(VW) 周四 (30 日) 公布財報，宣布第三季淨虧損達 10.7 億歐元 (12.4 億美元)，這是該公司 5 年來首次出現季度虧損。福斯已發出訊號，若半導體供應不足，其年度獲利目標將面臨風險。

Volkswagen面臨關稅與晶片雙重危機 Q3淨虧損逾10億歐元(圖:shutterstock)

福斯的財務困境主要歸咎於兩大因素：

‌



一、美國關稅的沉重負擔：福斯財務長 Arno Antlitz 預計，美國提高的關稅將持續存在。這些關稅預計將在今年給福斯帶來高達 50 億歐元 (58.3 億美元) 的額外負擔。

Antlitz 說明，在這總計 50 億歐元的影響中，至少有 40 億歐元是直接的關稅支付，美國關稅正拖累福斯最受歡迎的車型。

此外，由於子公司保時捷在 9 月份宣布調整其電動汽車策略，導致計提了 47 億歐元的資產減記，使得福斯報告了 13 億歐元的營運虧損。

二、地緣政治引發的晶片危機：福斯指出，其預測全年營運利潤率介於 2% 至 3% 的目標，是建立在「有足夠半導體供應」的基礎上。目前歐洲汽車製造商正因晶片供應日益枯竭而面臨關閉生產線的風險。

晶片短缺與中國擁有的生產商 Nexperia 有關。由於美國提出安全顧慮，荷蘭政府接管了這家位於荷蘭的公司並中止了其中國籍執行長職務後，北京隨即禁止了 Nexperia 的出口。

Antlitz 強調，目前的晶片問題並非「技術或產能不足」，而是「政治討論所引發」，他敦促所有相關各方能夠坐下來共同尋求解決方案。歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 本周也警告，汽車製造商距離停產已僅剩幾天時間。

儘管面臨上述挑戰，福斯仍在採取措施應對，例如推出新款電動車 (包括今年投產的 Skoda Elroq) 來提振銷量。今年前 9 個月，福斯汽車共售出 660 萬輛汽車，年增 1.8%。