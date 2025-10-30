安世半導體事件持續發酵 日產、奔馳警告汽車晶片危機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-30 05:00

安世半導體事件持續發酵，日產汽車和梅賽德斯 - 奔馳均在周三（29 日）對汽車半導體供應危機加劇的狀況發出警告。

安世半導體事件持續發酵，日產、奔馳警告汽車行業晶片危機。（圖：Shutterstock）

歐洲、美國和日本的汽車協會已經對晶片供應危機發出警告，還有巴西官員稱，若晶片供應短缺持續，部分汽車製造商將暫停在巴西的業務。

在周三正式開幕的 2025「日本移動展」（原東京車展）上，日產和梅賽德斯 - 奔馳的高層也對汽車晶片供應問題給出了更新。

據《路透社》報導，日產績效長兼 AMIEO 區（非洲、中東、印度、歐洲及大洋洲）管理委員會主席 Guillaume Cartier 公開表示：「這不是小問題，這是個大問題，目前我們還無法完全掌握情況。」

Cartier 說，就晶片供應而言，日產汽車可以撐到「11 月第 1 周」。

他也表示，公司雖然可以掌握最大的供應商，所謂「一級供應商」的情況，但供應鏈更下游就變得難以把控。

梅賽德斯 - 奔馳執行長 Ola Kaellenius 周三也提到，很難預料局勢會如何發展，公司正在全球範圍內尋找替代供應來源。

歐洲汽車製造商協會也在周三發表聲明，稱本周對協會成員的調查顯示，部分成員已預計裝配線很快就會停工。

歐洲汽車製造商協會說，儘管有許多替代供應商，但要建立起彌補供應缺口的產能，還需數月時間。汽車行業沒有那麼多時間來承受這一短缺帶來的影響。

受到供應商晶片短缺影響，本田汽車從周二開始已經暫停在墨西哥的汽車生產，並且已經開始調整美國和加拿大工廠的產量，何時能恢復尚不清楚。

被關停的墨西哥塞拉亞汽車廠年產能約 20 萬輛，生產 HR-V 運動 SUV，是本田面向美國市場的重要出口樞紐。