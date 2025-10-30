鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-30 16:47

‌



AI 需求旺，美科技巨頭們喊出電力不夠用，再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至 10/29 止，NYSE FactSet 美國電力基建息收指數 (NYSE FactSet U.S. Electricity Infrastructure Quality Income Index 漲至 275.82 點再創歷史新高，帶旺追蹤該指數的新光美國電力基建 (009805-TW)ETF 市場買氣熱，盤中最高價衝上 12.95 元，收在 12.89 元，同步刷新掛牌以來新高紀錄，且成交張數更放大到近 1.6 萬張，市場交投表現熱絡。

AI巨頭喊電力不夠用！009805成搶電大戰受惠者 再創掛牌以來新高(圖:shutterstock)

投信法人表示，AI 時代來臨，電力不單單是公用事業，電力就是新石油，是打造 AI 基建的關鍵策略性資產，大廠之間搶電大戰火熱開打，全球主要國家新一波電力基建勢在必行，引爆新一輪商機爆發，建議投資人可鎖定美國電力基建、核能相關 ETF 進行中長期投資，掌握泛 AI 成長股潛力。

‌



新光美國電力基建 ETF 投資團隊表示，美國 AI 股當紅、電網股同步受惠 AI 時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，同時，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，以避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶，顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，不論在發電端、儲能、輸電與配電等環節，未來成長潛力值得期待。

值得注意的是，川普政府 2025 年全力「去監管」化—加快資料中心接入電網的審批流程，把過去期間得耗時逾年的流程縮短至 60 天內完成，堪稱「地震級」的美國能源改革上路，大開電力能源新政策利多，帶動美國電網基建股成長潛力明確，將伴隨 AI 股全面提速。