〈美股盤後〉Fed鷹訊+Meta暴跌 科技板塊失血 那指費半嚇挫逾1.5%
投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素，美股主指週四 (30 日) 全面下挫。
市場消化聯準會最新決策，官員以 10 同意比 2 反對通過連續第二次降息 1 碼。聯準會主席鮑爾淡化 12 月降息預期，暗示官員對就業、通膨前景意見不一，未來降息次數恐減少。
美國總統川普與中國領導人習近平週四達成協議，延長關稅休戰、放寬出口限制、降低部分貿易壁壘，可望緩和雙邊緊張，但距離涵蓋核心競爭的全面協議仍有距離。
協議內容使中國維持製造競爭力，美國則受益於稀土解除封鎖、恢復黃豆出口。市場預期該協議短期利多有限，反彈幅度受抑。
美股週四 (30 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 血崩 11.33%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.52%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.92%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 3.23%。
費半成分股普遍疲軟。AMD (AMD-US) 下跌 3.59%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.46%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.04%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.36%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.79%；美光 (MU-US) 下跌 1.16%。
台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.61%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.23%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%。
企業新聞
Alphabet (GOOGL-US) 走高 2.52% 至每股 281.48 美元。Alphabet 第三季業績受 Google Cloud 與 YouTube 廣告業務帶動。調整後每股盈餘 3.10 美元，遠超 LSEG 分析師預估的 2.33 美元；營收 1023.5 億美元，高於市場預估的 998.9 億美元。
由於華爾街抨擊人工智慧支出「失控」，Meta (META-US) 下殺 11.33% 至每股 666.47 美元。Meta 上修資本支出至 700 億至 720 億美元，較先前預期區間上調，主要用於 AI 相關投資，抵銷其第三季營收與獲利優於預期的利多。
微軟 (MSFT-US) 收黑 2.90%) 至每股 525.82 美元，因財務長 Amy Hood 表示，今年度資本支出將加速。微軟第一財季財報優於預期，Azure 雲端業務營收成長 40%。
美國製藥巨擘、抗肥胖藥製造商禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 收紅 3.81% 至每股 844.50 美元。第三季調整後每股盈餘 7.02 美元，優於分析師預估的 5.69 美元；營收 176 億美元亦高於市場預測的 160.1 億美元。公司並將全年營收預期上調至 630 億至 635 億美元。
電商二手車零售商 Carvana (CVNA-US) 下殺 13.81% 至每股 305.07 美元。第三季淨利 2.63 億美元，低於 FactSet 分析師預估的 3.09 億美元，但營收高於市場預期。
eBay (EBAY-US) 暴跌 15.88% 至每股 83.73 美元，因其第四季財測令人失望。儘管第三季營收與調整後每股盈餘均優於市場預期 (1.36 美元 vs 1.33 美元、營收 28.2 億美元 vs 27.3 億美元)。
華爾街分析
Wells Fargo Investment Institute 全球投資策略長 Paul Christopher 表示，美中協議顯示雙方願意緩步降溫，但不會從長期競爭中退讓。該協議可能使中國在製造業領域保持與其他亞洲國家的競爭力，美國則在中國取消稀土封鎖、重啟黃豆進口方面獲利。
Christopher 指出，最關鍵之處，在於美國暫不進一步限制中國科技企業，反過來迫使美科技業持續保持領先，並促使政策制定者尋找替代稀土供應商。
三大科技龍頭 Alphabet、Meta、Microsoft 上季總資本支出達 780 億美元，較去年同期大增 89%，凸顯 AI 基建成本已大幅拉高。
市場人士認為，在難以持續超高投資下，率先成功導入 AI 並產生獲利者將脫穎而出。
瑞銀認為，AI 仍將推動股市表現，建議低配置投資人持續分散布局，但也有分析師指出，AI 熱潮利多已大致反映，後市可能進入回檔消化階段。
