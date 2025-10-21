〈美股盤後〉iPhone 17系列熱賣 蘋果締新高 道瓊升超510點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-21 04:34

‌



美股週一 (20 日) 氣勢如虹，iPhone 17 系列熱賣，蘋果股價創新高領漲大盤，投資人關注美國政府關門進展及即將登場的重量級財報與通膨數據。

iPhone 17系列熱賣 蘋果締新高 道瓊升超500點 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數上漲 515.97 點，收在 46,706.58 點；標準普爾 500 收高 1.07%，報 6,735.13 點；那斯達克指數上揚 1.37%，收在 22,990.54 點。

‌



市場情緒也受到美國政府關門即將結束的樂觀預期提振。國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 表示，關門已進入第 20 天，但「本週可能就會結束」，並指出白宮已準備採取進一步行動，以推動達成協議。

美國與澳洲簽署稀土及關鍵礦場協議，為下週美國總統川普與中國領導人習近平的會晤奠定基礎。

儘管上週市場受美中貿易緊張與區域銀行暴雷影響震盪，但整體仍收高。第三季財報季開局良好提振投資氣氛，市場同時押注聯準會 (Fed) 10 月底會議再降息 1 碼的可能性。

數據顯示，截至目前已有 58 家標普 500 成分企業公布財報，其中 76% 優於預期，高於歷史首週平均的 68%，亦略高於上季的 73%。

投資人本週將關注 Netflix、可口可樂、特斯拉與英特爾等大型企業的財報表現，市場期待強勁的企業盈餘能抵銷總體經濟的不確定性。

美股週一 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 515.97 點，或 1.12%，收 46,706.58 點。

那斯達克指數上漲 310.568 點，或 1.37%，收 22,990.543 點。

S&P 500 指數上漲 71.12 點，或 1.07%，收 6,735.13 點。

費城半導體指數上漲 107.046 點，或 1.58%，收 6,885.027 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 291.11 點，或 1.81%，收 16,413.96 點。

各板塊普遍收高，資訊科技、金融與工業類股領漲，市場整體氣氛樂觀。(圖片：Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數揚升。Meta (META-US) 上漲 2.13%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 3.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.28%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.61%。

台股 ADR 全線收漲。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.89%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.12%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.57%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 勁揚近 4% 報每股 262.24 美元，創歷史新高。券商 Loop Capital 將評級自「持有」上調至「買進」，看好 iPhone 需求回升，並預期蘋果正迎來長期換機潮，出貨量可望持續增長至 2027 年。

市場研究機構 Counterpoint Research 的數據顯示，iPhone 17 系列在美國和中國上市後的前 10 天銷售量，比前一代 iPhone 16 系列高出 14%。

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 1.61% 至每股 216.48 美元。亞馬遜雲端運算服務 AWS 表示，其系統仍受到大規模當機問題影響，導致政府機構、AI 公司與金融平台等多家客戶服務受損

Adobe (ADBE-US) 攀漲 3.04% 至每股 343.40 美元，Adobe 宣布推出其新的 Adob​​e AI Foundry 產品，該服務旨在幫助企業開發基於自身智慧財產權的客製化生成 AI 模型。

華爾街分析

Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 表示，市場正逐漸脫離與中國關稅及政府關門僵局的陰霾，重新聚焦在貨幣政策與企業財報這兩大正面因素上，並指出「市場正在擴散走強，投資人應趁勢布局」。

RGA Investments 創辦人 Rick Gardner 指出：「十月的市場波動屬於典型的季節性現象，但就歷史標準而言，本次波動幅度相對有限，顯示投資人逢低買入的情緒正在發酵。」