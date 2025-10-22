〈美股盤後〉3M可口可樂財報捎喜 道瓊創新猷 逼近47000點大關

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-22 05:05

3M可口可樂財報捎喜 道瓊創新猷 逼近47000點大關(圖：REUTERS/TPG)

隨著美元走強，黃金與白銀遭遇多年來最大跌勢。比特幣反彈。10 年期美債殖利率下滑 2 個基點至 3.96%。

美國政府關門來到 21 天，美國總統川普呼籲參議院共和黨維持強硬立場，並警告民主黨若不儘速表決通過撥款案，將必須為持續的僵局承擔政治責任。白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 此前表示，政府關門「有望於本週結束」，帶動投資人風險偏好回升。

川普與中國國家主席習近平預計於本月底在南韓會晤，川普週二表示，預期會晤習近平將有助於美中達成「良好的貿易協議」，但他同時也承認這場備受矚目的峰會仍有可能不會舉行。

美股週二 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 218.16 點，或 0.47%，收 46,924.74 點。

那斯達克指數下跌 36.877 點，或 0.16%，收 22,953.666 點。

S&P 500 指數上漲 0.22 點，或 0%，收 6,735.35 點。

費城半導體指數下跌 45.759 點，或 0.67%，收 6,839.268 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 8.74 點，或 0.05%，收 16,422.70 點。

標普 11 大板塊中僅 3 大板塊收紅，非必需消費與工業板塊領漲，公用事業、通訊服務與原物料領跌。(圖片：巨大官網)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收高。Meta (META-US) 漲 0.15%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.20%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.37%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.56%。

台股 ADR 全線下殺。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.07%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.39%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.10%。

企業新聞

Netflix (NFLX-US) 週二盤後股價重挫超 4%，該公司表示，與巴西的稅務爭議拖累財報獲利。德州儀器 (TXN-US) 週二盤後跳水超 7%，其最新財測表現平淡。

可口可樂 (KO-US) 強升 4.06% 至每股 71.22 美元，可口可樂第三季營收年增 5% 至 125 億美元，高於預期，顯示消費者仍願支付高價購買飲品。

奇異 (GE-US) 週二揚升 1.31% 至每股 306.63 美元，奇異連續第二季上調全年展望，受惠航空需求旺盛。

植物肉品牌—超越肉類 Beyond Meat (BYND-US) 宣布將在全美超過 2,000 家沃爾瑪門市擴大販售部分產品，該股週二暴漲逾 146%，近三個交易日累計上漲約 600%。

蘋果 (AAPL-US) 續升 0.20% 至每股 262.77 美元，再創歷史新高。不過，蘋果傳因可摺疊螢幕技術受阻，延後新 iPad 開發計畫，消息人士指出，由於重量、功能和顯示技術等工程挑戰，其發布日期可能被推遲到 2029 年以後。

Google 母企 Alphabet(GOOG-US) 走軟 2.21% 至每股 251.34 美元。OpenAI 即將推出全新 AI 整合網頁瀏覽器「ChatGPT Atlas」，Atlas 的登場可能重新定義瀏覽器市場格局，對 Chrome 與 Safari 構成挑戰。

輝達 (NVDA-US) 收黑 0.81% 至每股 181.16 美元。《The Information》報導，輝達正考慮為 OpenAI 興建自有資料中心的部分貸款提供擔保，代表若 OpenAI 無法償還相關債務，輝達可能須承擔數十億美元的風險。

華爾街分析

G Squared Private Wealth 投資長 Victoria Greene 表示：「 十月至今的確名副其實，是個充滿詭譎氣氛的季節，然而，儘管壞消息不斷湧現，股市依然展現出強勁的韌性。」

Greene 預期波動性將進一步上升，因當前市場已從歷史低波動期結束。「雖然面對壞消息與高估值的憂慮並非不理性，但我們相信牛市仍能克服這些疑慮，在年底收高。」

Rational Equity Armor Fund 投資組合經理 Joe Tigay 指出，11 月與 12 月通常對股市有利，尤其是科技股領漲行情可望持續。「萬聖節前或許仍有震盪，但年底走勢仍具建設性。」