鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-20 07:10

近期市場對 AI 基礎設施投資的熱度引發永續性質疑，高盛 (GS-US) 出具最新研究報告明確指出，當前 AI 投資規模遠未過熱，占美國 GDP 比重不足 1%，遠低於歷史技術週期水平，宏觀故事依然穩健。歷史上，鐵路、電氣化、IT 等技術週期的投資高峰佔 GDP 比重為 2-5%。

AI資本支出太狂熱？高盛：別慌！佔GDP比重仍處歷史低點 較IT周期低了一半（圖：Shutterstock）

數據顯示，2025 年美國公開企業在 AI 基礎建設的投資增加約 3000 億美元，年化成長率較 2022 年提升 2770 億美元。儘管名目金額創新高，但高盛強調，歷史上鐵路、電氣化、IT 等技術週期的投資高峰佔 GDP 比重為 2-5%，但當前美國 AI 投資佔比僅不足 1%，「從歷史角度看，這一規模並不誇張」。

支撐高盛判斷的核心邏輯有二；一，生產力提升顯著。報告預計生成式 AI 全面應用後，美國勞動生產力提升 15%，未來 10 年逐步兌現。儘管目前僅 2.5% 職缺面臨自動化風險，但 AI 應用平均可帶來 25-30% 的生產力提升；二，算力需求持續擴張。AI 模型規模年均成長率 400%，遠超算力成本年均 40% 的下降速度，訓練查詢及前沿模型需求年增速分別達 350% 和 125%，「只要需求增速快於成本降幅，投資就有持續動力」。

根據高盛估算，生成式 AI 將為美國經濟創造 20 兆美元價值，其中 8 兆美元將作為資本收益流向美國企業，這一數字顯著高於當前及可預見的 AI 投資總額，且未計入海外利潤、新興利潤池或通用人工智慧 (AGI) 潛在收益。

從具體案例來看，OpenAI 近期與甲骨文達成 3000 億美元合作、獲輝達 1000 億美元投資，以及與超微、博通的算力部署協議，均顯示資本正理性加碼。