中信房屋張世宗：帶看量增 預期春節前房市有機會出現一波小陽春

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-31 10:46

全台房市苦度寒冬之中，中信房屋統計內部成交件數，月增約 2.4%，中信房屋總經理張世宗指出，隨著年底購屋旺季到來，先前因觀望價格走勢而按兵不動的剛性買盤，已逐漸認知到房價難有大幅崩跌的現實，開始積極進場看屋。實務面上，近期帶看量的確明顯增加，市場氛圍也有所回溫，預期在農曆年前，房市有機會出現一波小陽春春。

中信房屋總經理張世宗。(鉅亨網記者張欽發攝)

由中信房屋統計內部成交件數，10 月全台門市交易量相較於上月小幅增加約 2.4%，較去年同期減少約 20.9%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減 3%、年減 15.7%；新北市月減 3.5%、年減 19.4%；桃園市月增 8.1%、年減 20%；台中市月減 6.5%、年減 25.5%；台南市月增 1.2%、年減 23.5%；高雄市月增 9.5%、年減 20.4%。

張世宗指出，10 月受頻繁降雨影響，民眾外出看屋意願下降，加上多個連續假期使工作天數減少，整體房市交易量與 9 月相比相差不大。隨著年底購屋旺季到來，先前因觀望價格走勢而按兵不動的剛性買盤，已逐漸認知到房價難有大幅崩跌的現實，開始積極進場看屋。

而實務面上，近期帶看量的確明顯增加，市場氛圍也有所回溫，預期在農曆年前，房市有機會出現一波小陽春。

張世宗表示，從經濟基本面觀察，台股表現亮眼，加上主計總處預估今年經濟成長率上 5%，整體經濟前景依然樂觀，惟受央行信用管制措施與房貸水位限制影響，資金沒有大量導入房地產市場。

同時，展望 2026 年張世宗表示，房市走向的關鍵仍在於信用管制政策，若政策能適度鬆綁，預期將為市場注入活水，並帶動房市交易量成長；即便現行政策維持不變，在經濟基本面的支撐下，加上市場價格已有修正，交易量仍可能較今年有所回升。另，台美關稅談判仍在進行中，後續對各產業的影響也值得持續關注。

而房仲住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台 10 月各區域買氣除桃園外，多數優於上月，全台量增 10.7%，和去年相比，減少 7.6%，年度減幅縮小，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9 月份理監事會成為市場沒有動作，不過因為股市表現轉強，加上降價風逐漸成為主流，10 月買氣穩步向前。