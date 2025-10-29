〈房產〉台營造工程物價指數年增率探9年新低 連5月年增率低於1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-29 16:44

全台營造工程物價指數在 2025 年前三季平均年增率剩下 0.8%，對比 2017 年以來工程物價指數都在 1.42%-10.94%，今年年增率預估寫下 9 年來新低，反映過去推升房價的造價上揚因素已經消失。

台營造工程物價指數年增率探9年新低 連5月年增率低於1%。(鉅亨網記者張欽發攝)

由主計總處公布的營造工程物價指數，疫情後 2021 年平均年增率高達 10.94%，2022 年仍延續上漲，年增率達 7.36%，隨急漲期過後，2023 年營造工程物價指數平均年增率達 1.74%，2024 年則為 1.99%，2025 年前三季平均年增率僅剩下 0.8%，整體營造工程指數恢復穩定。

觀察細項統計，營造工程的材料類年增率連五個月呈現微幅下滑，不過營造工程的勞務類工資部分，年增率 9 月仍有 1.74%，機具設備租金類的年增率今年仍超過 2%，但已有趨緩走勢。