〈房產〉台營造工程物價指數年增率探9年新低 連5月年增率低於1%
全台營造工程物價指數在 2025 年前三季平均年增率剩下 0.8%，對比 2017 年以來工程物價指數都在 1.42%-10.94%，今年年增率預估寫下 9 年來新低，反映過去推升房價的造價上揚因素已經消失。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後因為原物料上揚與工資上漲，帶動一波營建業的造價大幅上漲，成本的增加也十足反映在房價之上，到現在造價還是維持相對高檔；不過整體外在通膨等情勢都已經降溫，再加上央行對於房貸政策緊縮管制，過去推升房市的重要因子包括通膨、資金等，現在對房市已經沒有推升力道。
由主計總處公布的營造工程物價指數，疫情後 2021 年平均年增率高達 10.94%，2022 年仍延續上漲，年增率達 7.36%，隨急漲期過後，2023 年營造工程物價指數平均年增率達 1.74%，2024 年則為 1.99%，2025 年前三季平均年增率僅剩下 0.8%，整體營造工程指數恢復穩定。
觀察細項統計，營造工程的材料類年增率連五個月呈現微幅下滑，不過營造工程的勞務類工資部分，年增率 9 月仍有 1.74%，機具設備租金類的年增率今年仍超過 2%，但已有趨緩走勢。
曾敬德表示，造價上漲再推升房市的故事應該已經結束，但短期內可能成本也難以下降，面對現在的僵局，開發商還是會想辦法突破僵局，或者延後推案看看外在環境有沒有變化，政策上有沒有鬆綁的可能。
