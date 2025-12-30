鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 10:43

主動式台股 ETF 今 (30) 日再添 2 檔新兵，主動台新優勢成長 ETF(00987A-TW) 與主動群益科技創新 ETF(00992A-TW) 同日掛牌上市，早盤市價同步上漲，均在發行價 10 元之上，截至上午 10 點半，00992A 已爆出逾 17 萬大量，00987A 也有近 3 萬張成交量。盤點兩檔 ETF 目前持倉部位，多達 19 檔重疊，顯見英雄所見略同，皆看好台廠 AI 供應鏈扮演長線多頭的關鍵角色。

〈焦點股〉00992A、00987A今掛牌瞄準AI紅利 19檔重疊持股一次看。(圖：shutterstock)

主動群益科技創新是群益投信繼主動群益台灣強棒之後第二檔主動式 ETF，於 12 月 16 日成立，根據群益投信官網資料，目前規模為 83.46 億元，淨值達 10.27 元，總持股數 41 檔，前十大持股及權重依序為台積電 8.54%、奇鋐 6.07%、台光電 5.34%、群聯 4.8%、台達電 4.76%、貿聯 4.53%、智邦 4.34%、旺矽 3.95%、川湖 3.79%、緯穎 3.54%。

根據台新投信官網資料顯示，主動台新優勢成長目前規模為 12.93 億元，淨值 10.01 元，總持股數 23 檔、約 75.02%，前十大持股及權重依序為台積電 8.04%、奇鋐 5.02%、富世達 4.99%、世芯 - KY 4.19%、順達 4.16%、亞翔 4.00%、貿聯 3.96%、聖暉 * 3.95%、緯穎 3.36%、川湖 3.20%。

雖然這兩檔主動式 ETF 新兵選股邏輯略有不同，但在 AI 供應鏈 上的核心看法可謂是英雄所見略同，根據 00987A 揭露的 23 檔個股中，竟有高達 19 檔與 00992A 重疊，包括台積電 (2330-TW)、奇鋐 (3017-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、智邦 (2345-TW)、川湖 (2059-TW)、緯穎 (6669-TW)、鴻勁 (7769-TW) 等，00987A 及 00992A 持有這 7 檔個股權重皆超過 3%。

其他個股分別為雙鴻、台達電、弘塑、群聯、力旺、富世達、聖暉 *、健策、世芯 - KY 、台光電、南亞科、廣達。

進一步觀察，兩位經理人目前都明顯重壓「散熱」與「滑軌」領域，卡位 AI 硬體設備未來成長，不過，00987A 風險屬性為 RR4，有分散部分持股到非電族群，00992A 風險屬性為 RR5，涵蓋 AI 伺服器、半導體設備及測試等，大多布局「攻擊型」股票。

主動群益科技創新 ETF 經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是 2026 年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點佈局有望同步卡位資金行情與產業動能。