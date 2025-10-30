〈友達法說〉明年三大事業展望正向 資本支出估大幅下滑
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，公司認為，明年大型運動賽事登場、電視平均尺寸提升、筆電換機潮顯現，加上供給端沒有新產能開出，面板供需持續正向發展，智慧移動及垂直場域也可望向上，資本支出則估大幅下降。
友達表示，雖然第三季電視產品終端需求微幅衰退 2-3%，但大尺寸尤其 85 吋以上強勁成長，目前電視尺寸平均增加 1 吋，因此雖然量可能成長持平，但面積需求提升 3-5%，加上明年世界盃足球賽、冬季奧運登場，均帶動需求。
IT 產品方面，友達直言，已經看到 AI PC、Win10 換機效應逐漸顯現，也持續優化產品組合、朝高價產品發展。整體來看，明年面板在需求升溫、但沒有太大的新增產能下，供需持續朝正向發展。
智慧移動方面，友達表示，經過近幾年內部整合，車用事業營益率提升至 4-5%，且隨著客戶需求穩健、新案開出，明年智慧移動事業美金營收仍可望維持雙位數年複合成長的目標。
友達今日董事會也通過，擴建墨西哥生產廠房及其他專案資本支出，預計投資金額 16.64 億元，主要因應北美車用客戶需求。
垂直場域方面，友達指出，龍潭大型電子紙通過光電客戶認證，預計年底之前量產；跟凌華 (6166-TW) 的合作效益也持續顯現，除了工廠自動化外，娛樂的案子明年上半年開始貢獻，垂直場域明年將呈現持續回溫。
針對資本支出，友達說明，全年資本支出維持不超過 280 億元，明年資源則持續聚焦轉型，包括車用、垂直領域，以及 Micro LED 的投資，目前沒有擴充前段面板產能的規劃，因此明年資本支出會大幅下降、持續推動輕資產策略。
