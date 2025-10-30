〈友達法說〉明年三大事業展望正向 資本支出估大幅下滑

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-30 15:56

面板廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，公司認為，明年大型運動賽事登場、電視平均尺寸提升、筆電換機潮顯現，加上供給端沒有新產能開出，面板供需持續正向發展，智慧移動及垂直場域也可望向上，資本支出則估大幅下降。

友達明年三大事業展望正向 資本支出估大幅下滑。(鉅亨網資料照)

友達表示，雖然第三季電視產品終端需求微幅衰退 2-3%，但大尺寸尤其 85 吋以上強勁成長，目前電視尺寸平均增加 1 吋，因此雖然量可能成長持平，但面積需求提升 3-5%，加上明年世界盃足球賽、冬季奧運登場，均帶動需求。

IT 產品方面，友達直言，已經看到 AI PC、Win10 換機效應逐漸顯現，也持續優化產品組合、朝高價產品發展。整體來看，明年面板在需求升溫、但沒有太大的新增產能下，供需持續朝正向發展。

友達今日董事會也通過，擴建墨西哥生產廠房及其他專案資本支出，預計投資金額 16.64 億元，主要因應北美車用客戶需求。