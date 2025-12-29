鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (29) 日儘管面對共軍圍台軍演，但在台積電創高帶動下，收盤漲 254 點來到 28810.89 點收盤新高；外資再買 92 億元、連 2 買，操作面板雙虎不同調，大買群創 2.92 萬張，但反手賣超友達 3.34 萬張。
外資買超群創 (3481-TW) 2.92 萬張、富喬 (1815-TW) 2.63 萬張、傳產則有中鋼 (2002-TW) 2.29 萬張、台泥 (1101-TW) 1.43 萬張，以及航空雙雄華航 (2610-TW) 1.93 萬張、長榮航 (2618-TW) 1.31 萬張；金融股以第一金 (2892-TW) 1.44 萬張、中信金 (2891-TW) 1.12 萬張等較多。
外資也買超多檔 ETF，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B) 3.47 萬張、元大台灣 50(0050) 2.88 萬張、群益台灣精選高息 (00919-TW) 2.67 萬張、國泰永續高股息 (00878-TW) 2.26 萬張、國泰 20 年美債 (00687B) 1.52 萬張。
賣超方面，外資調節華新 (1605-TW)5.57 萬張最多，另有可寧衛 *(8422-TW) 1.08 萬張、大成鋼 (2027-TW) 7,459 張；金融股則有彰銀 (2801-TW) 1.81 萬張、玉山金 (2884-TW) 1.61 萬張、台新新光金 (2887-TW) 1.45 萬張、華南金 (2880-TW) 9,670 張。
外資也賣超多檔電子股，像是友達 (2409-TW) 3.34 萬張、力積電 (6770-TW) 2.01 萬張、旺宏 (2337-TW) 1.68 萬張、晶豪科 (3006-TW) 9,851 張、華通 (2313-TW) 8,572 張、欣銓 (3264-TW) 7,207 張、耀華 (2367-TW) 6,745 張。
