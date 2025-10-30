〈友達法說〉Q3轉虧每股損失0.17元 Q4智慧移動營收估季增

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，公告第三季財報，受匯率及面板價格之不利影響，單季轉虧、每股損失 0.17 元；累計前三季每股純益 0.52 元；第四季三大事業展望來看，顯示科技、垂直場域營收估季減，智慧移動則可望成長。