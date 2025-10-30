search icon



〈友達法說〉Q3轉虧每股損失0.17元 Q4智慧移動營收估季增

鉅亨網記者彭昱文 台北


面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，公告第三季財報，受匯率及面板價格之不利影響，單季轉虧、每股損失 0.17 元；累計前三季每股純益 0.52 元；第四季三大事業展望來看，顯示科技、垂直場域營收估季減，智慧移動則可望成長。

cover image of news article
友達Q3轉虧每股損失0.17元 Q4智慧移動營收估季增。(鉅亨網資料照)

友達第三季營收 699.08 億元，季增 1%、年減 10%；毛利率 9.6%、營業淨損 18.06 億元、稅後淨損 12.8 億元；累計前三季營收 2112.46 億元，年減 0.1%、毛利率 11.8%、營業淨利 8.38 億元、稅後純益 39.61 億元。


友達說明，第三季顯示科技受台幣升值以及面板價格下降的影響，旺季效應不如往年明顯，營收較上一季約略持平。智慧移動主要受台幣升值影響，營收下降約 3%，垂直場域營收因工業電腦廠凌華 (6166-TW) 併入財報，推升營收大幅季增 20%。

展望第四季，友達表示，顯示相關市場進入淡季，備料需求趨緩，總體經濟方面也有許多變數，估呈現季節性衰退；智慧移動持續受惠客戶需求穩定提升，營收可望季增中高個位數百分比；垂直場域因工商業需求進入淡季，營收估持穩至小幅季減，綠色創新解決方案則持穩。

友達第三季各事業營收比重來看，顯示科技 (Disaplay) 佔 52%、智慧移動 (Mobility Solutions) 佔 27%、垂直場域 (Vertical Solutions) 佔 17%、其他佔 4%。

相關行情

台股首頁我要存股
友達12.8-1.92%
凌華59.9-1.48%
美元/台幣30.715+0.28%

