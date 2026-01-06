〈焦點股〉電視面板喜迎上漲循環 雙虎連二天鎖漲停

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-06 13:48

電視面板報價 1 月可望轉漲，加上 CES 展登場，面板雙虎今 (6) 日再度漲停鎖住，友達 (2409-TW) 來到 15.2 元，創 2025 年 3 月來 10 個月高點；群創 (3481-TW) 來到 21.85 元，則為 2021 年 7 月以來 4 年半新高。

〈焦點股〉電視面板迎上漲循環 雙虎連二天鎖漲停。(圖：群創)

研調機構集邦 (TrendForce) 1 月上旬面板價格預測指出，部分電視品牌採購動能仍相對強勁下，支撐電視面板需求維持穩定，面板廠因而可以保持較高的稼動率。

此外，由於 2 月逢農曆新年，集邦表示，面板廠目前正規畫屆時進行減產，會讓當月需求向前後月份挪移，整體供需可望維持穩定，也讓電視面板價格轉為上漲趨勢，1 月全尺寸估將上漲 1 美元，第一季可望進入上漲循環。