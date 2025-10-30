鉅亨研報 2025-10-30 09:14

‌



科技巨頭財報前來了！微軟AI與雲端動能受矚，Meta眼鏡熱銷、廣告轉換率飆升，能否再創獲利新高？ META上季財務表現回顧與本季財務 (圖:shutterstock)

1. Q2 2025 總營收表現強勁，營運利潤率穩健

‌



總營收： Q2 總營收達 $47.5 billion，年增 22%（按報告及固定匯率計算），符合市場預期的高點。營運收入為 $20.4 billion，營運利潤率達 43%。Q3 營收展望： 公司預計 Q3 營收將介於 $47.5 billion 至 $50.5 billion 之間，並預期外匯將對年增率產生約 1% 的順風效應。利潤結構： 由於 Meta 產品結構穩定，本次法說會未對毛利率進行特別強調，但強勁的 43% 營運利潤率體現了利潤結構的穩定性。

2. capex 與資本支出增加

Q2CapEx 資本支出與 OpEx 營運費用均顯著增長， Q2 CapEx 達 $17 billion。2025 年全年 CapEx 預計介於 $66 billion 至 $72 billion 之間（中點較去年同期增加約 $30 billion）。此增長主要由擴充 AI 基礎設施容量驅動，符合整個 AI 產業鏈的發展趨勢。費用結構上，Q2 總費用為 $27.1 billion，年增 12%，主要驅動力為基礎設施成本（銷貨成本增加 16%）和員工薪酬（增加技術人才）。公司預計 2026 年費用年增率將高於 2025 年，基礎設施與員工薪酬仍為主要驅動力。AI 相關資本支出與費用同樣將為本次法說會重點尤其在 META 近期又出現裁員潮。

3. 地區風險

監管逆風與 DMA 挑戰持續 歐盟的法律和監管逆風日益加劇，特別是與《數位市場法》(DMA) 相關的挑戰。為回應 DMA，公司雖推出了「Less Personalized Ads」(LPA)，但委員會可能要求進一步修改，可能導致用戶和廣告商體驗惡化，並可能在最早本季度末對歐洲收入產生重大負面影響。儘管已提出上訴，監管不確定性仍將持續，也會是本次關注重點。

META 法說會前瞻結論與股價表現

微軟（MSFT）營收與毛利率：AI 擴張帶來短期壓力，雲端成長仍是主力

1. 營收與毛利率前瞻

上季微軟營收為 764 億美元，本季預期會略為下降至 747 到 758 億美元之間，投資人也需關注 Microsoft 雲端及 AI 業務是否持續推動營收雙位數成長，惟 AI 基礎設施擴張將使 Cloud 毛利率略降至約 67%。營運利潤率預計持平，顯示公司在高成長與成本控管間取得平衡。重點在於雲端與 AI 需求能否延續強勁動能，及毛利率壓力是否受新技術效率提升抵消。

2. 資本支出動向

下季度資本支出預計超過 300 億美元，短期資產佔比提升，反映公司積極布局 AI 與雲端基礎設施。投資人應關注資本支出增速放緩是否影響未來成長動能，以及供應鏈瓶頸是否改善，特別是伺服器與 GPU 等關鍵資源的取得狀況。

3. 法人 QA 焦點

下季法說會，法人將持續關注 AI 在 SaaS 變現模式、基礎設施投資回報率、利潤率管理及供應鏈壓力。投資人可聚焦管理層對 AI 產品組合毛利率展望、軟體優化對硬體效率提升的策略，以及積壓訂單與市場份額擴張進度，評估公司能否在 AI 浪潮下維持獲利能力與競爭優勢。