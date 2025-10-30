鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-30 12:08

三商美邦人壽招親案如火如荼進行中，上周傳出玉山金控搶親成功，但外界質疑玉山重訊公告慢半拍，以及是否依規定召開董事會取得出價授權。金管會主委彭金隆今 (30) 日赴立法院財委會備質詢，多位立委關切此議題，彭金隆回應，主管機關對整起併購全程掌握，但不便透露個案細節，並強調「不會介入談判」，須以公司最終送審文件為準，若程序不完備會提出質疑，關於上市公司重大資訊揭露疑慮，證交所預計 1 周內公布調查結果，「該怎麼處理就怎麼處理」。

立委轟玉山金擬併三商壽「摸黑交易」 彭金隆：全程掌握 程序不完備會提質疑 。(鉅亨網記者陳于晴攝)

民進黨立委鍾佳濱、李坤城及國民黨立委賴士葆、顏寬恆等人，今天上午於財委會上皆針對玉山金控擬併三商美邦人壽案進行質詢。有媒體報導以「摸黑交易」來形容玉山此次出價三商壽，質疑團隊在未經董事會決議前即出具具法律約束力的投標文件，恐涉及程序瑕疵，立委關切金管會是否有所掌握。

彭金隆表示，依《金融控股公司法》第 26 條規定，若涉及股份轉換或重大投資，必須經董事會及股東會決議，並檢附相關文件報送金管會。若公司未完成董事會決議有違公司治理程序或送件不完備等情形，金管會將會提出質疑。

他強調，無論媒體報導此案以何種價格併購，皆屬市場協商結果，金管會不會介入談判。待併購案經過玉山金公司治理及股東程序決議通過後，依金控法與保險法規定，送到金管會審查時，主管機關將再審慎評估併購承諾及相關內容。

關於重大訊息公告慢半拍，彭金隆回應，上市櫃公司與證交所之間訂有契約，明定 51 項該發重訊的內容，涉及公司專業判斷，歸屬公司治理，證交所日前也已主動督導，進一步了解事件發展與公告重訊是否符合規定，待調查完成後將對外說明結果。他強調，金管會會慎重處理此案，確保程序透明、公正。

證期局長張振山補充，證交所會依照慣例進行調查，以往例來看，大約 1 周內能完成。

外界關注三商美邦人壽資本適足率 (RBC) 長期未達法定標準，是否影響玉山金溢價收購條件？彭金隆指出，市場對公司「帳面價值」與「持續經營價值」的評估本就不同，併購案中出現溢價亦屬正常現象。他舉例，如同經營餐廳，若立即清算食材設備就只值這麼多錢，假設是能力好的人，未來的長期經營的價值自然不同。