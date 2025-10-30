search icon



AI泡沫會破嗎？現金流等數據已在報警 專家：所有人意識到時最不可能破

全球 AI 投資熱潮持續升溫之際，市場對「AI 泡沫」的爭議也日趨激烈，投資人 Deedy Das 近日整理當前估值最高的 15 家 AI 新創企業數據，揭示出行業背後的瘋狂與隱憂。

cover image of news article
AI泡沫會破嗎？現金流等數據已在報警 專家：所有人意識到時最不可能破（圖：Shutterstock）

Das 指出，OpenAI 以約 5000 億美元估值穩居榜首，xAI、Anthropic 緊隨其後，而 Figure AI、Safe SuperIntelligence（SSI）及 Thinking Machines Lab 零收入、零產品、無具體計劃，估值仍分別達 390 億、320 億及 120 億美元，躋身「超獨角獸」行列，引發專家對泡沫嚴重性的質疑。


榜單顯示，華盛頓大學計算機科學教授佩德羅 · 多明戈斯直言，SSI 的估值「最荒謬」，這些企業的融資邏輯幾乎未體現風險，但技術失敗的可能性始終存在。

值得注意的是，市場對 AI 未來的樂觀預期已近乎「完美執行」的假設。微軟雖擁有 OpenAI 的優先購買權及全部 IP 訪問權，卻未全額承接甲骨文的算力訂單，這一理性舉措被視為警訊。

納德拉領導的微軟向來謹慎，連該公司都未全力押注，市場更應保持清醒。業內人士指出，當前 AI 金融泡沫甚至比 2000 年網路泡沫更危險，因許多科技公司巨額支出並非開拓新業務，而是「守護原有護城河」，全球已陷入失控的競賽循環。

Meta 創辦人扎克伯格的話或許道破玄機：「投入數千億美元的風險，小於被邊緣化的風險。」

然而，資本市場並未準確反映風險。與 2000 年網路泡沫不同，當時企業至少有「夢想」與「用戶增長」支撐，如今的 AI 公司卻普遍缺乏清晰商業模式與獲利能力。

資料中心與晶片等 AI 基礎設施支出跟實際收入嚴重失衡，形成「燒錢循環」；AI 公司燒錢→晶片廠商賺錢→AI 公司繼續融資→再燒錢，而過去獨角獸融資路徑（創投→軟銀→IPO）已不適用，因 AI 實驗室若上市，商業模式與獲利邏輯將被徹底檢視，且單家融資需求已經超過過去五年科技五巨頭自由現金流總和。

以 OpenAI 為例，今年營收預計 150 億至 200 億美元，即便明年翻倍或三倍增長，仍難以覆蓋擴張所需的投資體量，未來恐須持續融資甚至舉債。OpenAI 今年預計虧損約 90 億美元，至 2028 年虧損恐擴大至 470 億美元。

問題在於，誰能承擔超千億美元的投資？目前看來，唯有輝達具備此實力，因其需要依賴 OpenAI 鞏固「AI 無冕之王」地位。

數據顯示，OpenAI 與 Anthropic 已買下全球三分之一輝達 GPU，但即便輝達投入千億，OpenAI 仍須籌集剩餘 1.4 兆美元，資金缺口難以填補。

更令人警惕的是，融資交易中債務佔比攀升。Meta 為數據中心融資 290 億美元，其中 260 億為債務，甲骨文亦完成 380 億美元債務融資。

此外，微軟等超級雲廠商轉向與新興雲服務商 (neocloud) 合作，如與 Nebius 達成 174 億美元協議，此舉旨在轉嫁算力需求風險，企業客戶只關心結果，若熱潮退去，舊晶片損失由 neocloud 承擔，微軟則避免資本支出增加，將風險轉為營運支出，甚至有晶片被裝入特殊目的實體 (SPV) 作為抵押品融資。

不過，谷歌趨勢數據顯示，上月「AI 泡沫」搜索量急劇下降，市場擔憂似有緩解，或許 AI 榮景會停滯，但不會破裂，因為當所有人都意識到泡沫時，往往是最不可能破裂的時刻。

