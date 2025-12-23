鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 11:00

美國兩屆普立茲獎得主 John Carreyrou 領銜的作家群，日前向加州北區地方法院提起集體訴訟，指控 OpenAI、谷歌、Meta、Anthropic、xAI 及 Perplexity AI 六家 AI 巨頭透過盜版書籍訓練模式構成系統性侵權。若陪審團認定故意侵權成立，每部作品最高可理賠 15 萬美元。

OpenAI、Anthropic,、xAI等六大AI巨頭遭作家起訴 若蓄意侵權每部作品要賠15萬美元（圖：Shutterstock）

訴狀中揭露了一條完整的非法鏈條，上述六家公司從 LibGen、Z-Library 等盜版網站批量下載數百萬冊圖書，用於大模型訓練與產品優化，形成「盜版獲取 - 模型訓練 - 商業變現」的侵權循環。

作家們表示，他們的智力成果支撐起價值數十億美元的 AI 生態，卻未獲分文回報。

這次訴訟撕開了 AI 產業長期依賴盜版資料的隱密角落。數據顯示，OpenAI 已是版權訴訟「重災區」，累計遭遇至少 14 起類似指控。

此前，《紐約時報》就曾因數百萬篇文章被非法用於訓練 ChatGPT 等工具將微軟與 OpenAI 告上法院，要求銷毀侵權模型，並索賠數十億美元。今年 6 月，OpenAI 因拒絕刪除用戶資料被《紐約時報》追加上訴，雙方圍繞隱私承諾激烈交鋒。

事實上，AI 科技巨頭們屢踩紅線的案例比比皆是。谷歌本月初剛收到迪士尼的侵權警告，Meta 多次遭好萊塢製片廠抗議，Anthropic 更因盜版訓練數據於今年 6 月被判支付 15 億美元和解金並銷毀所有數據。新創公司 xAI 與 Perplexity AI 雖成立時間短，卻被指控沿用相同侵權模式，暴露產業痼疾。