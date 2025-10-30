35年來第六次！Fed降息決策出現立場相反的反對票

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-30 05:20

‌



綜合外媒報導，聯準會周三 (29 日) 決定降息 1 碼 (25 個基點)，但共有兩位決策官員投下反對票，且立場截然相反：理事米蘭主張降息 2 碼，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德則認為不應降息。這是近數十年來罕見的「雙向異議」，凸顯 Fed 內部對未來政策路徑分歧加劇。

Fed降息決策罕見出現立場相反反對票。(圖:Reuters/TPG)

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 副首席美國經濟學家 Michael Pearce 表示：「10 月降息 1 碼的決定從未受到質疑，但地區聯儲主席出人意料的鷹派異議，凸顯未來行動正變得更具爭議性。我們預期 Fed 將從現在開始放慢降息步調。」

‌



兩次連續投反對票

這是米蘭連續第二次投反對票。9 月會議時，他是唯一反對者，當時也主張應降息 2 碼，但央行最終決定降息 1 碼。

Navy Federal Credit Union 首席經濟學家 Heather Long 稱兩張反對票「不尋常」，特別是因為一位希望更大幅度降息，另一位則希望不要改變。「鮑爾必須運用他所有的領導技巧，才能讓 Fed 領導階層在未來幾個月繼續朝同一方向前進。」她說。

35 年來第六次雙向異議

自 1990 年以來，FOMC 政策決策中僅出現六次多張反對票且立場相左的情況，包括一方或多方主張更寬鬆政策，另一方或多方偏好更緊縮政策。



扣除今日的投票結果，上次發生反對票理由相左是在 2019 年 9 月 18 日；最久遠的則是 1990 年，當年度，在 2 月與 10 月會議上，決策官員對貨幣政策鬆緊程度兩度出現巨大分歧。

反映政策轉折點

這種「雙向異議」在 Fed 歷史上相對罕見，通常出現在經濟前景高度不確定、或政策轉折點時期。