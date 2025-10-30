鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-30 02:36

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 凌晨兩點公布的 10 月利率決策聲明，與 9 月版本相比，在經濟活動描述、縮表計畫與投票紀錄上都有重要調整，反映決策官員對經濟韌性的信心增強，同時宣布 12 月 1 日結束縮表。

Fed 9月、10月聲明比一比：經濟描述轉樂觀 宣布12月結束縮表(圖：REUTERS/TPG)

經濟描述由「上半年趨緩」轉為「持續溫和擴張」

最顯著的變化出現在對整體經濟活動的評估。9 月聲明指出「今年上半年經濟活動成長趨緩」(growth of economic activity moderated in the first half of the year)，10 月則改為「經濟活動持續以溫和步調擴張」(economic activity has been expanding at a moderate pace)，不再強調上半年的疲弱，用詞轉趨樂觀。

就業與通膨的描述則大致維持。10 月聲明延續「今年就業成長放緩，失業率截至 8 月小幅上升但仍處低檔」的判斷，並新增「近期指標與這些發展一致」(more recent indicators are consistent with these developments)，顯示儘管政府關門導致 9 月數據缺失，Fed 仍對就業趨勢有所掌握。通膨描述從「走高並維持在相對偏高的水準」(moved up and remains somewhat elevated) 微調為「自今年稍早回升，並維持在略高水準」(has moved up since earlier in the year and remains somewhat elevated)。

宣布 12 月 1 日結束縮表

10 月聲明的重大政策宣示，是決定於 12 月 1 日結束縮減總體證券持有，明確設下終止日期。這項量化緊縮 (QT) 計畫已使 Fed 資產負債表從疫情高峰的近 9 兆美元縮減約 2.3 兆美元至目前的 6.6 兆美元。

根據《CNBC》報導，Fed 未來將把到期債券的收益改為購買短期國債，而不是像先前一樣買回相同年期的債券，藉此縮短整體投資組合的存續期間。市場先前已預期 Fed 將在年底前結束縮表，以避免短期借貸市場流動性過度緊縮。

利率決策與風險評估

兩次會議都決定降息 1 碼 (25 個基點)，10 月將利率目標區間降至 3.75% 至 4%。風險評估措辭幾乎相同，僅將「就業的下行風險近幾個月已經增加」(downside risks to employment have risen in recent months) 的時態從現在完成式改為過去式 (rose in recent months)，顯示 Fed 持續關注勞動市場降溫。

投票紀錄：反對票增至兩票